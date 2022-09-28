"Seçim öncesi Meral Akşener'den yeni teklif" iddiası

Millet İttifakı ve 6'lı Masa'nın ikinci büyük partisi konumundaki İYİ Parti'de ise yeni bir kurultay hazırlığı olduğu iddia ediliyor.







diken.com.tr'de yer alan ve Altan Sancar imzası taşıyan habere göre İYİ Parti’nin cuma günkü Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında ana gündem, partinin olağan kurultaya gitme tartışması olacak. Alınan resmi bir karar olmasa da parti genel merkezinden edinilen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu tartışmayı gündeme getirmesi bekleniyor. İYİ Parti’nin cuma günkü Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında ana gündem, partinin olağan kurultaya gitme tartışması olacak. Alınan resmi bir karar olmasa da parti genel merkezinden edinilen bilgilere göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu tartışmayı gündeme getirmesi bekleniyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, seçimler öncesi partisini olağan kurultaya götürmeyi düşünüyor. Partinin en yüksek karar organı olan GİK’te bu yönde bir karar alınması için tartışılması hedefleniyor.’e bilgi veren parti kaynakları da henüz kesin karar olmasa da İYİ Parti’nin kurultaya gitmesinin seçim öncesi hedeflendiğini aktardı.Kulislere göre Akşener partisini yenilenmiş bir GİK’le seçimlere götürmeyi istiyor. Böylece seçim sürecindeki gelişmelere de hazırlıklı olunması hedefleniyor.