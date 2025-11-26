Samanyolu Haber /Gündem / Seçim öncesi yeni parti mi geliyor: 'Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir' /26 Kasım 2025 11:10

Seçim öncesi yeni parti mi geliyor: 'Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir'

Siyaset kulislerinde Saadet Parti, Gelecek Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşmesine yönelik tartışmalara ilişkin dikkat çeken bir yorum geldi. Ahmet Davutoğlu "Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız" açıklamasında bulundu.



Siyaset kulislerinde bir süredir Saadet Partisi, Deva Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin birleşip birleşmeyeceği tartışmaları konuşuluyor.

Bazı siyasi parti temsilcileri görüşmelerin sürdüğünü belirtirken bazı isimlerin ise tek çatıda birleşmeye sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Ancak bu dört parti arasında görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. Son olarak dikkat çeken bir açıklama da Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Ekol TV'de açıklamalarda bulunan Davutoğlu, 1950 yılından bu yana bütün toplumsal dönüşümlerin merkez muhafazakar kitlenin onayıyla olduğunu belirtti. Davutoğlu, "Menderes, Demirel, Özal, Erbakan, Erdoğan... Büyük kitlesel dönüşümler hep burada oldu. Burada bir tıkanma var. Çünkü ekonomik kriz var. Hukuka güven kalmamış. Devlet işleyişinde eksiklikler var. Gençlerin ümidi kalmamış" dedi.

"BÜYÜK REFORMLARA İHTİYACIMIZ VAR"
Tabanda Erdoğan sonrasında bir belirsizlik düşüncesi olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Türkiye'nin kaderi bir kişiye bağlandı. AKP içinde şu mu lider olacak bu mu lider olacak tartışmaları var... Türkiye'nin sorunu Erdoğan'dan sonra kimin geleceği sorunu değil. Çok daha büyük reformlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

"ÜMİT EDERİM Kİ, SEÇİM SATHINA GİRMEDEN BU BİRLEŞMEYİ YAPARIZ"
Partilerin birleşme tartışmalarına ilişkin de konuşan Davutoğlu, "Eğer orada bir tıkanma varsa bizim güçlü bir alternatif üretmemiz lazım. Gün ego yapma günü değil. Saadet, DEVA, Gelecek ve Yeniden Refah birleşebilir. Ben elimden gelen her şeyi yapacağım. Ümit ederim ki, seçim sathına girmeden bu birleşmeyi yaparız" ifadelerini kullandı.
