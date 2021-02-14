Seçim öncesinde Filistin'den Türkiye'ye davet mektubu

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin Filistin’deki genel seçimlerde gözetmenlik yapması çağrısında bulunduğu bir mektup yazdı.





Filistin’de 22 Mayıs tarihinde yapılması planlanan genel seçimler için hazırlıklar devam ederken, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Haniye Erdoğan'a yazdığı mektupta, Türkiye'nin Filistin halkına olan desteğinden ötürü minnettar olduğunu kaydederek, Türkiye'nin yaklaşan Filistin genel seçimlerinde gözetmenlik yapması için çağrıda bulundu.





Erdoğan’a Kahire görüşmeleri hakkında bilgi verildi





Mısır'ın başkenti Kahire'de Filistinli grupların bir araya geldiği görüşmelerde Türkiye'nin garantör ülkeler arasında yer alması nedeni ile Haniye’nin mektubunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kahire'de yapılan görüşmelerin gidişatı ve sonuçları hakkında bilgi verdiği kaydedildi.





Haniye, seçimlerin Filistin Başkanlık Kararnamesi'ne uygun bir şekilde zamanında yapılmasının yanı sıra, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bütünlük ve özgürlüğün sağlanmasında önemli bir rol oynayan Türkiye'nin Filistin genel seçimlerinde beklenen rolüne değindi.





Türkiye'nin uluslararası toplumla ilişkileri üzerinden İsrail işgaline, özellikle işgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasını engellememesi hususunda baskı yapacağını umut ettiğini kaydeden Haniye, Türkiye'ye Filistin’deki seçimlerde gözetmenlik yapmaya ve seçim sonuçlarına saygı duyulması için uluslararası toplumla birlikte çalışmak adına çağrıda bulundu.





Hamas'ın üzerinde anlaşılan her şeyi uygulamaya kararlı olduğunu ifade eden Haniye, Hamas'ın seçimlerin gerçekleştirilmesi için özgür ve uygun ortamı sağlamak adına ulusal sorumluluğuna uygun bir şekilde çalışacağına dikkat çekti.