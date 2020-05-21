Samanyolu Haber /Dünya / Seçim simülasyonunda 'tam isabet' bilen şirket: Trump sandığa gömülecek /21 Mayıs 2020 16:15

Seçim simülasyonunda 'tam isabet' bilen şirket: Trump sandığa gömülecek

Son 18 seçimin 16'sında halk oyunun galibini doğru tahmin etmiş öngörü-analiz şirketi, ekonomik verilere dayanan analizinde, kasımda Trump'ın halk oyunun sadece yüzde 35'ini alabileceğini öngördü.

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Koronavirüs pandemisinde 'umursamaz' ve 'sorumsuz' performans gösterdiği eleştirileri eşliğinde Kasım 2020 seçimlerine doğru yol alan ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi hezimete uğrayacağına dair seçim simülasyonu yapan bir analiz yayımlandı.

Çin'in aralık ayında ilan ettiği koronavirüs salgınına karşı ocak ve şubat aylarında hiçbir önlem almadıktan sonra rekor sayıda vaka ve ölümlerin yanı sıra ekonominin tümden durmasıyla baş başa kalan Trump, Oxford Economics'in yaptığı seçim simülasyonunda, kasımda sandığa gömülme görüntüsü çizdi.

ABD'de başkan nispi temsil sistemiyle çekilirken, Oxford Economics, Trump'ın halk oyunun sadece yüzde 35'ini alıp tarihi hezimete uğrayarak seçimi kaybedeceği öngörüsünde bulundu.

Bunu koronavirüs pandemisi kaynaklı ekonomik krizle gerekçelendiren analizde işsizlik, gelir ve enflasyon verileri kullanıldı. 

Şirketin pandemi öncesi yine aynı verilerle yaptığı analiz ise Trump'ın yüzde 55 oyla açık ara seçim zaferini öngörüyordu.

1981'de kurulan küresel öngörü ve analiz şirketi, son 18 seçimin 16'sında halk oyunun galibini doğru tahmin etmişti.

Son analiziyle ilgili raporunda, Trump'ın bu yeni şartlar altında seçimi kazanması için mucize benzeri duruma ihtiyacı olduğunu, kasım gelip çattığında ekonominin Trump için aşılmaz bir engel oluşturacağını dile getiren Oxford Economics, şöyle dedi:

"Ekonomi, Büyük Buhran'ın en dip günlerinden daha beter durumda olacak."
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