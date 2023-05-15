Seçim sonrası dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Seçim sonrasında piyasalarda ilk fiyatlamalarda kur tarafında sınır bir artış izlenirken, risk primi yükseldi.





Türkiye'nin 5 yıllık risk temerrüt takası 70 baz puan artışla 574 baz puanı gördü. Böylelikle risk primi 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.





İstanbul serbest piyasada dolar 19,6170 liradan, Euro 21,3260 liradan haftaya başladı.









Serbest piyasada 19,6150 liradan alınan dolar, 19,6170 liradan satılıyor. 21,3240 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 21,3260 lira olarak belirlendi.





Cuma günü doların satış fiyatı 19,5870 lira, Euro'nun satış fiyatı da 21,3290 lira olmuştu.





Piyasalar kritik Türkiye seçimlerine odaklanmıştı.





Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Kemal Kılıçdaroğlu seçimi ilk turda kazanamıyor. Bu da 28 Mayıs'ta ikinci tur yapılacağı anlamına geliyor.





Milletvekili seçimlerinde ise Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.