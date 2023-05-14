Seçim sonuçları: Canlı yayında MC TV'de

Yeni nesil yayıncılığın adresi Bold Medya ile MC TV Ortak yayını ile seçim programı ekranlara geliyor





Abdullah Abdulkadiroğlu ve Bedrettin Uğur moderatörlüğünde, Cevheri Güven ve Prof. Dr. Vedat Demir stüdyo yorumları ile seçim sonuçlarını analiz edecek.







Gündeme damgasını vuran Said Sefa, Memduh Bayraktaroğlu, Kerim Has ve Yavuz Baydar yorumlarıyla seçim 2023 canlı yayınında olacak.





Seçim sonuçlarını, pek çok akademisyen, siyasetçi, gazeteci özel haber ve kulis bilgileri ile yorumlayacak.





Doğru sonuç ve sağlam analizler; tecrübeli, cesur kadronun hazırlanan program uydu aracılığı ile MC TV'den , You Tube aracılığı ile 'Bold Medya kanalndan izleyiciler ile buluşacak





.MC TV UYDU ADRESİ









YOU TUBE CANLI YAYIN ADRESİ :BOLD MEDYA



















