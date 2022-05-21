Samanyolu Haber /Politika / Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen şirketinden, Saray'ı çıldırtan yeni anket /21 Mayıs 2022 13:33

Seçim sonuçlarını nokta atışı bilen şirketinden, Saray'ı çıldırtan yeni anket

ORC Araştırma'nın Mayıs ayı anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. 2018 seçimlerini nokta atışı bilen anket şirketi il il partilerin oy oranlarını açıkladı.

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2023 yılında yapılaması planlanan seçimler öncesinde araştırma şirketleri anket sonuçlarını açıklamaya devam ediyor. Son seçimleri doğru tahmin eden şirketlerden ORC Araştırma, Siyasi Eğilimler Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.



Peki hangi ilde hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti'nin kalesi olarak bilinen illerde son durum ne? İşte ORC anketinin sonuçları...



ORC Araştırma Siyasi Eğilimler Araştırması Mayıs 2022'nun sonuçlarını paylaştı. 5 - 8 Mayıs 2022 tarihleri arasında 41 İl'de toplam 5 bin 300 katılımcıyla Yüz Yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilen Mayıs 2022 anketine göre, AKP yüzde 28,0, CHP yüzde 24,1, İYİ Parti yüzde 18,4, HDP yüzde 8,7, MHP ise yüzde 7,2 oy alıyor.



AKP'nin kalelerinde son durum... ORC anketine göre AKP'nin kalelerinde son durum ne?  AKP'nin 2018 seçimlerine göre oy kaybı Bursa'da 11, Sakarya'da ise yaklaşık 18 puan oldu. Bursa'da AKP yüzde 35,1 (-%11,1) CHP yüzde 26,2 (+%3,5) İYİ Parti yüzde 20,8 (+%8,4) oy alıyor.








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