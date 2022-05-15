Samanyolu Haber /Gündem / Seçim startını berdi: Erdoğan, Haziran’da sahaya iniyor! /15 Mayıs 2022 09:23

Seçim startını berdi: Erdoğan, Haziran’da sahaya iniyor!

Bir yıldan fazla bir sürenin bulunduğu seçimler için düğmeye basan iktidardan, milletvekillerine ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun talimatı’ geldiği öğrenildi.

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İktidar, seçim hazırlıklarına erkenden başlıyor! Zamanında yapılacak seçimlere bir yıldan fazla bir süre kalmasına rağmen iktidar, seçim startını veriyor. Milletvekili ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun’ talimatı veren iktidarda Erdoğan da kısa bir zaman içerisinde meydanlardaki yerini alacak. Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren başta bölge, daha sonra ise il il açılışlar adı altında mitingler yapacağı öğrenildi.

‘SAHADA OLUN’ TALİMATI
Türkiye siyasetini sürekli erken seçim tartışmaları meşgul ederken, iktidardan ise seçim hazırlığı için talimat geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki AKP yönetiminin başta milletvekili ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun’ talimatı verildiği öğrenilirken, Erdoğan’ın ise 1 Haziran’dan itibaren meydanlara ineceği ifade edildi.


TARİH 1 HAZİRAN
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren ilk olarak bölge mitingleri daha sonra ise il il miting düzenleyeceği öğrenildi. Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Erdoğan’ın bu girişimi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi.  İktidarın seçime erkenden hazırlanması bir taraftan da erken seçim hazırlığı olarak da değerlendirildi.
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