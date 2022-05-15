Seçim startını berdi: Erdoğan, Haziran’da sahaya iniyor!

İktidar, seçim hazırlıklarına erkenden başlıyor! Zamanında yapılacak seçimlere bir yıldan fazla bir süre kalmasına rağmen iktidar, seçim startını veriyor. Milletvekili ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun’ talimatı veren iktidarda Erdoğan da kısa bir zaman içerisinde meydanlardaki yerini alacak. Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren başta bölge, daha sonra ise il il açılışlar adı altında mitingler yapacağı öğrenildi.





‘SAHADA OLUN’ TALİMATI

Türkiye siyasetini sürekli erken seçim tartışmaları meşgul ederken, iktidardan ise seçim hazırlığı için talimat geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığındaki AKP yönetiminin başta milletvekili ve belediye başkanlarına ‘sahada olun, halka dokunun’ talimatı verildiği öğrenilirken, Erdoğan’ın ise 1 Haziran’dan itibaren meydanlara ineceği ifade edildi.









TARİH 1 HAZİRAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Haziran’dan itibaren ilk olarak bölge mitingleri daha sonra ise il il miting düzenleyeceği öğrenildi. Açılışlar adı altında sahaya çıkacak olan Erdoğan’ın bu girişimi bir yıldan fazla süre bulunan seçime hazırlık olarak değerlendirildi. İktidarın seçime erkenden hazırlanması bir taraftan da erken seçim hazırlığı olarak da değerlendirildi.