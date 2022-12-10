Seçim tarihi AKP kulislerinden sızdı!

"ERDOĞAN'IN TBMM'Yİ FESHETMESİ"

Deniz Zeyrek, Sözcü'deki bugünküDevlet Bahçeli'nin "Seçim günü sabırla beklesinler. Yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler” sözlerine rağmen AKP kulislerinde erken seçimin konuşulduğunu öne sürdü. "İktidar kulislerinde seçimlerin 16 Nisan'da yapılacağı konuşulmaya başlandı." yazan Zeyrek bunu iki nedeni olduğunu söyleyerek şunları sıraladı:"1- Hükümet ocak ayında alım gücünü artıracak adımlar atacak. Asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yüksek zamlar yapılacak. Yılın ilk üç ayı baz etkisiyle enflasyon da kağıt üstünde düşecek. Ayrıca Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan gelecek para, piyasaları rahatlatacak. Emeklilikte yaşa takılanlar sorununun çözülmesi de iktidarın desteğini artıracak. Ancak, zamlar gerçek enflasyondan dolayı eriyeceğinden bu olumlu atmosfer nisandan itibaren bozulabilir. Astronomik fiyat artışları olabilir. Kamu maliyesinde bozulma, bütçe ve dış ticaret açığı artabilir. Bu da haziran ortasına kadar, iktidarı çok zor durumda bırakabilir.2- Seçimler erken yapılırsa muhalefet aday bulma işini aceleye getirmek zorunda kalıp yanlış kararlar alabilir. Bu da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha zayıf bir rakiple yarışmasının önünü açabilir. "Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın erken seçim için meclisi feshedebileceğini yazan Deniz Zeyrek, "AK Parti, MHP ve BBP'nin TBMM'de 335 sandalyesi var. Bu da iktidar partilerinin TBMM'de seçimlerin yenilenmesi kararı alamayacağı anlamına geliyor. İkinci bir seçenek de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın TBMM'yi feshetmesi. " yazdı.