Seçim tartışmaları için Altun'a yüklendi: Vitaminsiz Gobbels...

Deprem afetinde henüz enkaz altında kalanlar bile çıkarılmamışken seçimleri erteleme tartışması başlatılmasına CHP lideri bir kez daha tepki gösterdi. Hedefinde ise bu sefer İletişim Başkanlığının başındaki Fahrettin Altun vardı.





BU VİTAMİNSİZ GOEBBELS BUNU DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI



Kılıçdaroğlu "Tüm bu rezaletler yetmedi, İletişim Başkanlığı'nı devreye koydular. İletişim Başkanlığı hemen çok takipli hesapları satın almaya başladı. Siyaset üstüler reklam kampanyasına başladılar. Asrın Felaketi kampanyasını öne sürdüler. Sosyal medya hesapları açıldı. Yandaşlara emirler verildi. Bölgede hala arama kurtarma faaliyetlerini koordine edemeyen Erdoğan kendi iletişiminin koordinasyonuna düşmüştü. Bir video devreye soktular. 'Korkun.' Belgesel sesiyle kendilerini aklamaya başladılar. İnsanlar molozlar altındayken belgesel tadında efektli video servis etmeye başladılar. Allah bunlara akıl fikir versin. Gerçekten akıllarını kaybetmişler. Çok para harcamışlardır ama hata üstüne hata yaptılar. Hemen videoyu geri çektiler, rezalete son verdiler.





Aslında biz bu İletişim Başkanlığı'nı daha önce de izlemiştik. Bu vitaminsiz Goebbels bunları daha önce de yapmıştı. Türkiye Yüzyılı dediler, asrın felaketini konuşuyorlar. İletişim Başkanlığı, Erdoğan ne zaman batırırsa, halka hemen reklam ve kavram servis etmeye başlıyor. Yaptıkları PR acizliklerini normalleştirme çabasıdır."





DEMOKRASİYE DARBE TALEBİ



"Seçimleri ertelemeye çalışıyorlar. Rolü belli isimleri öne sürüyorlar. Halkıma açık ve net söylüyorum Seçimler zamanında olacak. Hukuk devleti, Anayasa, yasalar ve bu yasaların oluşturduğu kurumlar bunu çok iyi bilsin: Seçimler zamanında olacak. Seçim savaş dışında ertelenemez. Savaş için bile kararı TBMM verir. Anayasa madde 78 çok açık. Tıpkı Anayasa 101. Maddede olduğu gibi. TBMM’de de YSK’da da afet halinde seçimi erteleme diye bir olay yoktur, böyle bir yetki de yoktur. Söylüyorum, aklınızdan bile geçirmeyin. Bunu YSK talep ederse demokrasiye darbe talebinde bulunmuş olur."





BU SAATTEN SONRA BU ÜLKE SANA BİR SAAY VEREMEZ

"Erdoğan çıkmış bana bir yıl daha verin mesajıyla ortada geziniyor. Erdoğan bu ülke tam 20 yıl verdi. Bu saatten sonra sana bir yıl değil, bir saat bile veremez. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin de yıkılışı. Ama Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı var. Deprem aslında bu köhnemiş zihniyetin ve beceriksiz sistemin yıkılışı. Türkiye’nin büyük bir değişime ihtiyacı olduğunu ifade ettim.





Bu iktidarı biz değiştireceğiz halkın oylarıyla. Sadece iktidarı değiştirmek yetmez, zihniyetini değiştireceğiz. Bu zihniyet tek adam zihniyetidir."