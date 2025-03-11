Samanyolu Haber /Gündem / Seçim turundaki İmamoğlu'na salon vermediler /11 Mart 2025 11:07

Seçim turundaki İmamoğlu'na salon vermediler

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için Kastamonu'da konuşma yapacak olan Ekrem İmamoğlu'na engelleme geldi. İmamoğlu'nun konuşma için talep ettiği salon tahsisi reddedildi.

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İstanbul Büyükşehir ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın (12 Mart) Kastamonu'da konuşma yapacak.

CHP'nin Cumhurbaşkanlığı ön seçimi için il il dolaşıp konuşma yapan İmamoğlu'na engel çıktı.

Halktv'de yer alan habere göre Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, İmamoğlu'nun konuşma yapması için talep ettikleri kapalı spor salonunun tahsisinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce reddedildiğini açıkladı.

"MAÇLAR BAHANE EDİLDİ"
Baltacı, "Ancak parti yöneticilerimizin tüm girişimleri sonuçsuz bırakılmış, maçlar bahane edilerek tarafımıza salon tahsis edilmemiştir" dedi.

Baltacı, talebin siyasi saik gözetilerek reddedildiğini söyledi.

Kararı hemşehrilerinin vicdanına bıraktığını söyleyen Baltacı, son yerel seçimde CHP'den aday olup yüzde 49,16 ile seçimi kazanmış ve AKP'li rakibin Tahsin Babaş'a büyük fark atmıştı.

Öte yandan Baltacı, İmamoğlu'nun Kuzeykent Pazar Yeri’nde konuşma yapacağını bildirdi.
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