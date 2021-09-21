Seçim ve Siyasi Partiler Yasası'nda planlanan değişiklikler 2022'ye kalabilir

Ziya Selçuk'un istifasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen Mahmut Özer de ilk kez Meclis'e gelerek yemin edecek. Anayasa gereği, bakanların da milletvekilleri gibi Meclis'in ilk birleşiminde yemin etmesi gerekiyor.

Yeni yasama yılının başlaması nedeniyle TBMM Başkanı'nın ev sahipliğinde geleneksel olarak gerçekleştirilen resepsiyon ise pandemi nedeniyle bu yıl da yapılamayacak. Açılış töreninin ardından Genel Kurul çalışmalarına ara verecek ve 5 Ekim Salı gününden itibaren çalışmaya devam edecek.

AKP'nin Ekim ayı gündeminde Seçim Yasası değişikliği yok

Yeni yasama yılında da TBMM'yi yoğun bir gündem bekliyor. Normalde Haziran 2023'te yapılacak olan parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimine yaklaşık 1,5 yıldan fazla süre olmasına rağmen erken seçim tartışmaları gündemden düşmüyor.

Seçimlere yönelik en önemli düzenleme ise AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştığı ve tamamlanma aşamasına geldiği belirtilen Seçim ve Siyasi Partiler Yasası değişikliği olacak. İki partinin yüzde 7 seçim barajı üzerinde uzlaştığı seçim yasası paketinin Meclis'e gelmesi için ise aceleci olmayacağı konuşuluyor.





AKP'nin Ekim ayı gündeminde seçim yasası değişikliği bulunmuyor. Kulislere yansıyan bilgiye göre 15-20 maddeden oluşması beklenen seçim yasası paketi, erken seçim tartışmalarının da önünü kesmek için bütçe görüşmeleri sonrasına kalabilir.





TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşme takviminin tamamlanması Aralık ayı sonunu buluyor. Bu durumda da seçim paketinin Meclis'e gelmesinin 2022 başını bulabileceği ifade ediliyor. Ancak kesin görüşme takviminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ittifak ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye göre şekilleneceği ifade ediliyor.





Gündemin ilk sırasında vergi paketi var

Yeni yasama yılının diğer önemli düzenlemelerini ise vergi, spor, sosyal medya, diyanet akademisi kuruluşunu da etkileyecek olan yasal düzenlemeler oluşturacak.





Bu kapsamda ilk olarak küçük esnafa gelir vergisi muafiyeti getiren düzenlemenin de içinde yer alacağı vergi yasası değişikliği gündeme alınacak.





AKP'nin hazırladığı 55 maddelik yasa teklifinde berber, terzi, ayakkabı tamircisi gibi basit usulde defter tutan küçük esnaftan, yıllık cirosu 240 bin liranın altında olanların gelir vergisinden muaf olması öngörülüyor. Ayrıca, ara eleman gereksinimini karşılamak için meslek liselerini özendirecek düzenleme de paketin içinde yer alacak. Bu çerçevede, meslek lisesi öğrencilerini ara eleman olarak istihdam eden işvereni teşvik için öğrenci başına 760 liralık desteğin tamamı devlet tarafından karşılanacak.





Kalfalık yapan lise öğrencilerinin ücreti 1200 liraya yükseltilecek, bu ücretin tamamı da devlet tarafından ödenecek. Bu teşvikle iş garantili öğrenci sayısının 160 binden 500 bine çıkarılması hedefleniyor.



