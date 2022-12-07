Samanyolu Haber /Politika / Seçim yaklaştıkça Türkiye'nin her yerinden petrol fışkırmaya başladı /07 Aralık 2022 12:20

Seçim yaklaştıkça Türkiye'nin her yerinden petrol fışkırmaya başladı

Seçim yaklaşırken beklenen "keşif" açıklaması Bakan dönmezden geldi. Şırnak’ta yapıla petrol keşfine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, ‘karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir’ dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı 24 TV'nin "Yüz Yüze" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şırnak'ta yapılan petrol keşfine ile ilgili konuşan Bakan Dönmez "Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.  

Şırnak'ta yapılan petrol arama çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Dönmez, o bölgelerde yaklaşık bir yıldır sismik araştırmalarına yoğunluk verildiğini söyledi.

Dönmez, daha önce güvenlik nedeniyle petrol arama çalışmalarının güvenli bir şekilde yapılamadığını kaydederek, "Hamdolsun askerlerimizin, güvenlik personelimizin orada artık terörü temizlediği bölgelerde şimdi sismik araştırmalarımızı yaptık ve sondajlarımızı yaptık. İşte bu bahsedilen Şırnak'taki, Gabar Dağı ve civarında şu anda dört kuyuda günlük 1200-1300 varil civarında üretimimiz var. Orada kuyu sayımızı 10 ve üzerine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gabar Dağı'nın bir başka bölgesinde yürütülen sismik çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğuna işaret eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Orada keşif amaçlı sondajlarımızı yapacağız, ümitliyiz. Bazı rakamlar telaffuz ediliyor ama netleştirmeden de açıklamak istemiyoruz. Çünkü bir rakam telaffuz ettiğimizde doğruluğuna emin olmamız lazım ama ümitliyiz açıkçası, onu söyleyeyim. Açıkladığımızda da göreceksiniz son dönemde karada yapılmış en büyük keşiflerden birisi olabilir. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Biraz daha bekleyelim. Çalışmalar tamamlanınca inşallah onu da açıklayacağız."

'PETROLÜN KALİTESİ OLDUKÇA İYİ'

Dönmez, o bölgeye Şehit Esma Çevik'in adının verildiğini anımsatarak "Orada şu anda 4 kuyuda üretim var. Beşinci kuyuda sondaj tamamlandı. Arkadaşlar üretime alacaklar. Oradaki günlük üretimimiz şu anda 5 bin, 6 bin varil civarında. Peki Türkiye'nin toplam üretimi ne kadar? Biz 1200 kuyudan günlük 65 bin varil petrol üretiyoruz. Bu sahaya ilişkin rezerv tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra kaç kuyu daha açabiliriz. Buna bakacak arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

İlk 5 kuyuda yakalanan üretim rakamlarının artabileceğini de kaydeden Dönmez, "Petrolün kalitesi de oldukça iyi. Dolayısıyla bizim o bölgede biraz daha yoğunlaşmamız gerekiyor. Sondaj ekiplerimizi o bölgeye yönlendirdik. Onlar da inşallah çalışmalarını tamamlayacaklar. Sonrasında bu rezerve ilişkin rakamları kamuoyumuzla paylaşmış olacağız" dedi.

Bakan Dönmez, rezervle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından yıl sonu veya gelecek yılın başında açıklamanın yapılabileceğine işaret etti.

"YUSUFELİ BARAJI MAYISIN SONUNDA ÜRETİME BAŞLAYACAK"

Son dönemde devreye alınan Yusufeli Barajı'na değinen Bakan Dönmez, "Şu anda su tutmaya başladı. Yusufeli Barajı, 568 megavatlık kurulu güce sahip. Yıllık 1,7 milyar kilovatsaat civarında elektrik üretimi yapabilecek." dedi.

Dönmez, Yusufeli'nin mayısın sonu gibi ilk üretime başlayacağını ve Elektrik Üretim AŞ tarafından devreye alınacağının altını çizerek, "Orası kabaca 2,5 milyon insanımızın elektriğini tek başına karşılayabilecek bir potansiyele sahip. Yıllık 5 milyar lira civarında bir geliri olacak." diye konuştu.

Yusufeli'de baraj nedeniyle bölgenin taşınması, altı yapı ve konutlara harcanan paranın yaklaşık 35 milyar lira olduğuna işaret eden Bakan Dönmez, projenin kendisini 7 yılda amorti edeceğini söyledi.
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