Samanyolu Haber /Gündem / Yeni SADAT açıklaması: "Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum" /13 Mayıs 2022 18:05

Yeni SADAT açıklaması: "Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'a gitmesinin ardından yeni bir açıklama yaptı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum. SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz!" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da CHP milletvekilleri ile birlikte gayrınizami harp eğitimi veren  SADAT'a gitmesinin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni açıklamalarda bulundu. "SADAT bir paramiliter kurum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Yani işleri suikastçı, provokatör ve terörist yetiştirmek. Erdoğan kaçakları da ülkeye bu kafayla soktu. Başka ülkelerin camilerinde bu paramiliter kafayla namaz kılacaktı, ne oldu? 8 milyon sığınmacı Türkiye’nin cenaze namazını kılmaya çalışıyor" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre paylaşımında AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan al şu paramiliter artıklarını, ne yaparsan yap. Seçim yaklaştıkça zulmünü artırma niyetindesin biliyorum. SADAT’tan da medet umuyorsan bil ki her türlü pisliğe karışmış bu zorbalardan zerre korkuyorsak namerdiz!" ifadelerini kullandı.

"ÖYLE HEVESLERE GİRİŞME"
Kılıçdaroğlu paylaşımına şu şekilde devam etti:

 "Siyasi cinayetler demiştim. Karanlık odaklar var demiştim. Hangi maşalar kullanılacak bu karanlık işlerde? Kimler hangi hedefler için devreye girecek? Her türlü kaostan SADAT gibi paramiliter danışmanlar sorumlu tutulur. Bil. Öyle heveslere girişme."

"MAFYACIKLARA DA SESLENİYORUM"
"Erdoğan şunu sakın aklından çıkarma" diyen Kılıçdaroğlu, "Muhalefet yüreklidir. Muhalefet cesurdur. Muhalefet Türkiye’dir. Buradan mafyacıklara da sesleniyorum. Size de sokaklarımızı teslim etmeyeceğiz. Ve son olarak halkımız, bu seçim olacak. Seçim güvenliği ne pahasına olursa olsun sağlanacak. Sizler sandığa gidip rahatça oyunuzu vereceksiniz. CHP var. 100 yıldır buradayız. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.


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