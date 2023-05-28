Samanyolu Haber /Gündem / Seçimden ilk usulsüzlük haberi geldi; Polis ve bekçi... /28 Mayıs 2023 10:45

Seçimden ilk usulsüzlük haberi geldi; Polis ve bekçi...

İstanbul Kadıköy’de bulunan İhsan Sungu İlkokulu’nda belgesi olmayan bir polis ve bir bekçi oy kullanmaya çalışırken müşahitler ve sandık görevlileri tarafınca engellendi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ilk usulsüzlük girişimi Sol'da haber oldu. TKP müşahitlerinin verdiği bilgiye göre, sandık başkanının belgesi olmayan polis ve bekçi için oy kullanabilir demesine karşılık, olay, itiraz sonucunda YSK'ye iletildi. YSK'den karar çıkmadan oy kullandırılmayacağı bilgisi iletildi.

İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'daki Karacapaşa İlkokulu'nda da belgesi olmayıp oy kullanmak isteyen polislerin müşahitler tarafından engellendiği aktarıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, seçimin ilk turunda bazı polislerin görev kağıtlarını fotokopi ile çoğaltarak birden fazla kez oy kullandıklarını vurgulamıştı.

Okuyan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu konuyu sürekli gündeme getirdik. YSK’da temsilcisi bulunan partiler dinlemediler bile. Görev kağıdı ile defalarca oy kullanan polislerin seçimlere etkisi seçmen yazılan yabancılardan daha fazla. Görev kağıdını fotokopi ile çoğaltıp istedikleri kadar oy veriyorlar" demişti.
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