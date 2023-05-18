Samanyolu Haber /Politika / İkinci tura 10 gün kala muhalefet o fikirden neden vazgeçti? /18 Mayıs 2023 08:27

İkinci tura 10 gün kala muhalefet o fikirden neden vazgeçti?

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gidecek. Muhalefet seçime 10 gün kala toplantı üstüne toplantı yapıyor.

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Seçime 10 gün kala altın değerindeki her dakikayı muhalefet strateji oluşturmak için kullanıyor. Seçmeni ikinci kez sandığa taşımak, motivasyonu yükseltmek en önemli gündem maddesi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Tayyip Erdoğan arasında yaşanacak seçimde Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi bakanlar kurulunu açıklaması önemli bir strateji olarak öne çıkıyor. Cumhuriyet'ten Tuncay Mollaveisoğlu'nun haberine göre seçime günler kala içişleri, dışişleri, adalet, milli savunma, milli eğitim, çevre şehircilik, ulaştırma ve sağlık bakanlarının kimler olacağının açıklanması, Diyanet İşleri Başkanlığı’na kimin getirileceğinin belli olması seçmeni yeni isimler üzerinden motive edecek bir plan olarak parti kurmaylarınca tartışılıyor.

EN İYİ KADRO BİZDE

Özellikle Meral Akşener ve İYİ Partili kurmayların öne çıkardığı bu strateji ile Kılıçdaroğlu-Erdoğan arasına sıkıştırılan yarış yerine “En iyi kadro bizde” üzerinden seçmene bir mesaj verilmesi amaçlanıyor. İçişleri ve adalet bakanlıklarına tarafsız, Türkiye’nin tamamını kucaklayacak, adil, yurttaşta ötekileştirme duygusu yaratmayacak isimler ile güven duygusu yaratılmak isteniyor.

ANALİZLER YAPILDI

Örneğin Milli Eğitim Bakanlığı’nda, bakanlığı tarikatların etkisinden kurtaracak, çağdaş, eşit eğitim sistemini yeniden inşa edecek yetkin isimler... Bakanları açıklama stratejisi içinde şimdilik isimler yok. Sadece Diyanet İşleri Başkanlığı için Ali Bardakoğlu gibi saygın bir isim çok iyi olur deniliyor.

Birinci turda seçmenin hangi gerekçelerle oy vermediği analiz ediliyor. Millet İttifakı, analiz sonucuna göre liyakatli isimlerden oluşan bir kadro ile hem motivasyon hem de heyecan yaratılarak ikinci turda seçim kazanmayı hedefliyor. Kabine’nin seçim öncesi duyurulması stratejisinin aylar önce CHP’de de konuşulduğu ancak son anda bu fikirden vazgeçildi.

STRATEJİ BELLİ

Bu stratejinin mimarlarının hedefleri şöyle;

Liyakat sahibi isimler üzerinden iddiayı büyütmek.

Ülkeyi nasıl yöneteceklerini seçmene kadro ile açıklamak.

Toplumun endişelerini gidermek.

Değişim isteyenlere nasıl bir vizyon ile bunu gerçekleştireceklerini göstermek.

Ve isimler üzerinden dikkatleri Millet İttifakı’na çekmek.
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