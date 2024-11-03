Seçime 3 gün kala, ABD seçimlerinde kim önde?

ABD seçimlerine 3 gün kala seçim kıran kırana devam ediyor. ABD'de hazırlanan anketlere göre Harris az bir oy farklıyla önde görünürken, ABD kamuoyunda 'Trump'ın kazanacağı" kuşkusu ülkedeki gerilimi arttırıyor.





ABD'nin 532 anket sitesine göre genel oy ortalamasında Kamala Harris, yüzde 1,1 oy farkıyla önde seyrediyor. Birçok seçim anketinin ortalamasını alarak olası seçim sonuçlarını tahmin etmeye çalışan sitede Forbes, New York Times ve Economist gibi önde gelen ABD'li basın kuruluşlarının anketleri Harris'i önde gösterirken Atlas Intel gibi araştırma merkezleri Donald Trump'ı yüzde 1,8 ila yüzde 2'lik bir farkla önde gösteriyor.





Sözcü'de yer alan habere göre seçimin kaderini belirleyecek salıncak eyaletlerde ise durum daha karışık. BBC, seçimde kilit rol oynayan 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump'ın önde olduğunu ortaya koyuyor. Pennsylvania'da ve Nevada'da yüzde 1'in altında, Kuzey Karolina'da yüzde 1'le, Georgia ve Arizona'da ise yüzde 2'ile ile Trump'ın önde olduğu görülüyor. Buna karşılık iki salıncak eyalet olan Wisconsin ve Michigan'da Harris'in yüzde 1'lik bir oranla önde olduğu gözlemleniyor.





BAHİSÇİLERİN ANALİZİ

Diğer yandan, ABD seçimlerinin tahmininde bahis siteleri de öne çıkıyor. Siyasi olaylar üzerinde kullanıcıların bahis oynamasını sağlayan bir internet sitesinin ortaya koyduğu yüzdelere göre, bahis oynayanların yüzde 57'si Donald Trump'ın seçimin kazanacağını düşünüyor. Fakat aynı sitede, bahis oynayanların yüzde 75'i, Harris'in oy çoğunluğunu alacağı üzerine bahis oynuyor.





Bu durumun sebebinin, ABD'nin Delegeler Kurulu'nun seçimler üzerindeki rolü olduğu tahmin ediliyor. 2016 yılında Donald Trump ile Hillary Clinton arasındaki yarış, oy farklarının çok az olması sebebiyle Delegeler Kurulu'na gitmişti. Burada eyaletlerin vekilleri, Clinton'ın oy çoğunluğunu toplamasına rağmen Donald Trump'ı seçmişti.





Trump'ın salıncak eyaletlerde önde olması, benzeri bir senaryonun yeniden gerçekleşmesi olasılığını ortaya çıkarıyor.