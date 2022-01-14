Seçime girme yeterliliği 24 partinin ismi Resmi Gazete'de yayımlandı





2- Anavatan Partisi





3- Bağımsız Türkiye Partisi





4- Büyük Birlik Partisi





5- Cumhuriyet Halk Partisi





6- Demokrasi ve Atılım Partisi





7- Demokrat Parti





8- Demokratik Sol Parti





9- Emek Partisi





10- Gelecek Partisi





11- Genç Parti





12- Halkların Demokratik Partisi





13- Hür Dava Partisi





14- İyi Parti





15- Millet Partisi





16- Milliyetçi Hareket Partisi





17- Muhafazakar Yükseliş Partisi





18- Saadet Partisi





19- Sol Parti





20- Türkiye İşçi Partisi





21- Türkiye Komünist Hareketi





22- Türkiye Komünist Partisi





23- Vatan Partisi





24- Yeniden Refah Partisi





Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.YSK'da 12 Ocak'ta oy birliğiyle alınan karara göre 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip.Partilerin isimleri şu şekilde:1- Adalet ve Kalkınma Partisi