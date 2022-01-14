Samanyolu Haber /Gündem / Seçime girme yeterliliği 24 partinin ismi Resmi Gazete'de yayımlandı /14 Ocak 2022 23:30

Seçime girme yeterliliği 24 partinin ismi Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yetkililerince seçime girme yeterliliği olduğu belirtilen 24 siyasi partinin ismi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçime girme yeterliliğine sahip siyasi partilerle ilgili kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayınlandı.

YSK'da 12 Ocak'ta oy birliğiyle alınan karara göre 24 parti seçime girme yeterliliğine sahip.

Partilerin isimleri şu şekilde:

1- Adalet ve Kalkınma Partisi

2- Anavatan Partisi

3- Bağımsız Türkiye Partisi

4- Büyük Birlik Partisi

5- Cumhuriyet Halk Partisi

6- Demokrasi ve Atılım Partisi

7- Demokrat Parti

8- Demokratik Sol Parti

9- Emek Partisi

10- Gelecek Partisi

11- Genç Parti

12- Halkların Demokratik Partisi

13- Hür Dava Partisi

14- İyi Parti

15- Millet Partisi

16- Milliyetçi Hareket Partisi

17- Muhafazakar Yükseliş Partisi

18- Saadet Partisi

19- Sol Parti

20- Türkiye İşçi Partisi

21- Türkiye Komünist Hareketi

22- Türkiye Komünist Partisi

23- Vatan Partisi

24- Yeniden Refah Partisi

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