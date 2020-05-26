Samanyolu Haber /Politika / 'Seçime hazırlanın' talimatı /26 Mayıs 2020 09:13

'Seçime hazırlanın' talimatı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu üzerinde değişiklik için hazırlık yapması "erken seçim" tartışmasına sebep oldu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 il teşkilatına "seçimlere hazırlanın" talimatı verdi. 

İstanbul Tarabya’da bulunan Huber Köşkü’nden video-konferans vasıtasıyla 81 il teşkilatı ile bayramlaşan Erdoğan, "2023 seçimlerine kadar diğer faaliyetlerimizin yanı sıra bu hususta da yoğun gayret içinde olmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var." dedi. 

Seçime 3 yıl kala Erdoğan'ın böyle bir talimat verilmesi, "erken seçim" iddialarını kuvvetlendirdi. 

BABACAN: BİZDEN KORKUYORLAR

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) lideri Ali Babacan AKP hükûmetinin Türkiye'nin itibarını mahvettiğini belirterek, "Bakmayın anketlerde bizimle alakalı açıklanan oranlara. Bizlerden korkuyorlar. Erken seçim kararı alabilirler." ifadelerini kullanmıştı.
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