Samanyolu Haber /Gündem / Seçime hile karıştırıldığını ispatlamak için 2.5 milyon dolar veren Trump’ın destekçisi parasını geri istiyor /30 Kasım 2020 19:01

Seçime hile karıştırıldığını ispatlamak için 2.5 milyon dolar veren Trump’ın destekçisi parasını geri istiyor

Başkanlık seçimini kaybeden ABD Başkanı Donald Trump için çalışan bir kuruluşa, seçime hile karıştığını ortaya çıkarmaları için destek veren bir iş adamı, kandırıldığını düşünerek verdiği 2.5 milyon doları (19.6 milyon lira) geri istiyor.

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Kuzey Carolina’da yaşayan, ‘Eshelman Ventures llc’ adlı şirketin kurucusu ‘True the Vote’ adlı sivil toplum kuruluşuna, 3 Kasım’da yapılan seçimlere hile karıştığının araştırılması, yedi eyalette dava açılması için bağış yaptı.

Demokrat Joe Biden’ın kazandığını yani yenilgiyi uzun süre kabul etmeyen Trump için çalışan, merkezi Texas eyaletindeki kuruluş açmayı planladığı davalardan vazgeçti.

Eshelman defalarca arayıp açıklama, dava süreçleriyle ilgili bilgi almak istedi. Ancak sağlıklı bilgi alamadı. Sonunda da davalardan vazgeçildiğini anladı. Görünen o ki True The Vote da 3 Kasım’dan beri 38 hukuki girişimi kaybeden Trump ve ekibi gibi vazgeçmişti!

Eshelman, verdiği paranın vaat edildiği şekilde kullanılmayacağını başka deyişle kandırıldığını anlayınca parayı geri istedi. Ancak olumlu sonuç alamadı ve bu nedenle Houston kentindeki mahkemeye dilekçe vererek hukuki süreç başlattı.


Eshelman, dilekçesinde, kendisine, “Bize dava açmaktan vazgeçersen 1 milyon dolarını iade ederiz” dendiğini ancak verdiği paranın tamamını istediğini ifade etti.
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