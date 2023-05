Seçime saatler kala Akşener’den Erdoğan’a oy verenlere çağrı

Sözcü'de yer alan habere göre İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Meral Akşener, seçime 24 saatten az bir süre kala; İstanbul’da düzenlenen program kapsamında Esenyurt'ta Umre Anneleri ile bir araya geldi.



“SİZDEN DUA İSTİYORUM”



“Umreye gitmiş ve gidecek hanımefendilerden bir ricam var” diyen Akşener, “Beni ve arkadaşlarımı Cenab'ı Hak hem kendi huzurunda hem milletimizin karşısında mahcup etmesin diye bir dua istiyorum sizden” ifadelerini kullandı.



“İLK DEFA SEÇİME BÖYLE REZİL BİR DİLLE GİDİYORUZ”



İlginç bir seçime gidildiğini vurgulayan Akşener, “Seçim esasında seçmenin bayramıdır, düğünüdür. Yani seçim savaş değil. İlk defa bir seçime böyle rezil bir dille gidiyoruz. Ben hayretler içindeyim. Hayatımda böyle bir dille, Allah Allah nidalarıyla sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir seçime hiç şahit olmadım” diye konuştu.



“ERDOĞAN'I, AK PARTİ'Yİ SEVEN KADEŞLERİMDEN İYİ PARTİ'YE OY İSTİYORUM”



AKP'li seçmenlere seslenen Akşener, “Dinin özne yapıldığı ama vaatlerin konuşulmadığı, projelerin konuşulmadığı ve bu ucube sistemin oylanacağı son seçim olduğu bu seçimde, özellikle AK Parti'yi daha fazla seven kardeşlerimden, özellikle Sayın Erdoğan'a sempati duyan, onu seven kardeşlerimden İYİ Parti'ye oy istiyorum. Sebebi şu: Bu Sayın Erdoğan'ın seçileceği son seçim. Yani 5 sene sonra bir daha hukuki olarak aday olamıyor. Dolayısıyla bir daha da parlamenter sistemin konuşulacağı bir seçim olmayacak artık. Çünkü 3 seçimin 3'ünü de kazandığı taktirde bu sistem kalıcı olacak” dedi.



“ALLAH RIZASI İÇİN ARTIK BU İŞİ BİTİRELİM”



Akşener, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:



*Bu seçimde; Sayın Erdoğan'ı sevenlerin, AK Parti'yi sevenlerin hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de İYİ Parti'ye oy vermesini istiyorum.



*Çünkü güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilecek. Allah rızası için artık bu işi bitirelim. Sayın Kılıçdaroğlu kazansın, alkışlarımızla götürelim. Sayın Erdoğan'ı da saygıyla, nezaketle uğurlayalım.