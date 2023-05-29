Samanyolu Haber /Politika / 'Seçimi AKP kazandı biraz hazmedin' /29 Mayıs 2023 23:15

'Seçimi AKP kazandı biraz hazmedin'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kendisi için uçağın bekletilmesine tepki gösteren yurttaşlara "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" diye yanıt verdi.

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THY'nin Ankara İstanbul uçağında milletvekili seçilmesine rağmen hala Hazine ve Maliye Bakanı görevini de yürüten Nureddin Nebati ile yolcular arasında 'bekletilme' tartışması yaşandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre hava şartları nedeniyle rötar yaptığı duyurulan uçağın, Nebati yüzünden bekletildiğini düşünen kimi yolcular buna tepki gösterdi.
 
Bazı yolcuların Nebati'ye yönelik "Hak hukuk adalet" sloganı attığı görüldü. Nebati ise yolculara "Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim" karşılığını verdi.
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