Samanyolu Haber /Politika / Seçimi iptal edenlerin işi! /21 Ekim 2019 00:44

Seçimi iptal edenlerin işi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci tren garlarını işletme ihalesinin Bilal Erdoğan'ın arkadaşına verilmesinin planlı bir soygun olduğunu söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte Haliç Kongre Merkezi’nde CHP İstanbul İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihalesinden belediyenin elenmesi hakkında konuştu.

Hamidiye suyu, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı ihaleleriyle görünür hale gelen ambargoyu eleştiren İmamoğlu, kendilerini ihalededen eleyenlerin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'ni iptal ederek demokrasiye ihanet edenlerle aynı kişiler olduğunu söyledi. 

İMAMOĞLU: 23 HAZİRAN'I HATIRLASINLAR

İmamoğlu, ihale süreci hakkında suç duyurusunda bulunacağını da açıkladı: "Bu ihaleyi yapıp büyük bir motivasyonla belirli kişilere vermeyi, bu aymazlığı kendisine vazife edenler inanın, 31 Mart’ta seçimi iptal ederek Türkiye’nin demokrasisine ihanet edenlerle aynı bir avuç kişi olduğunu buradan ifade etmek istiyorum."  

İmamoğlu, "Bu süreci sıradan bir şekilde takip edeceğimizi düşünenler gözlerimizdeki inanca baksınlar ve 23 Haziran’ı hatırlasınlar."

YARIN ANADOLU ADLİYESİ'NDE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Haydarpaşa ve Sirkeci Garı için "manevi ve kültürel iki simge" nitelemesinde bulunan İmamoğlu, "Bu iki noktada alavere dalaverelerle, farklı motivasyonlarla buranın kim olduğu belli olmayan; daha düne kadar Büyükşehir Belediyesi'nde 2-3 bin TL maaşla çalışan, ‘buralarda kültür sanat aktiviteleri yapacağım’ diyenlerin arkasında kimler olduğunu biliyoruz."  dedi. 

İmamoğlu pazartesi gün hem idare mahkemesine müracaat edileceğini hem de saat 11:30’da Anadolu Adliyesi’nde suç duyurusunda bulunulacağını kaydetti.

Tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci tren garlarının belli bölümlerini işletme hakkı Bilal Erdoğan'a yakın bir isme verildi.

"SAYIN BAKANI BAKAN OLMAYA DAVET EDİYORUM"

"Hâlâ tek bir kelime etmeyen, kendisiyle fotoğraf çektiren, kendisi ile bir arada olan, bir kelime açıklama yapmayan Sayın Bakanı (Cahit Turhan), bakan olmaya davet ediyorum." diyen İmamoğlu, "Burada başlayan yozlaşmalar daha büyük yerlere varıyor. Ben 'ihanet ettirmeyeceğim ve etmeyeceğim' diye söz verdim insanlara." dedi.

BİLAL ERDOĞAN'IN VAKFINDA GENEL MÜDÜRLÜK YAPTI

Devlet Demiryolları'nın (TCDD) tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci Garı’nın atıl depo sahaları bölgesini kiralamak için açtığı ihalede İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sudan gerekçelerle elenmişti. 

İhale, İBB davet bile edilmeden 18 Ekim Cuma günü akşam saatlerinde eski İBB çalışanı Hüseyin Avni Önder’e ait Hezarfen Danışmalık Limited Şirketi’ne verildi. 

33 yaşındaki Önder, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın kurduğu Okçular Vakfı’nda  kısa süre öncesine kadar genel müdürlük görevini ifa etmişti. 

Büyükşehir Belediylesi'nin ihaleye çağırılmama sebeplerinden biri sözleşmede “müştereken ve müteselsilen” yerine “ortaklaşa ve birlikte” ibaresinin kullanılması olarak gösterildi.
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