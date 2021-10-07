Samanyolu Haber /Dünya / Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschet istifa etti /07 Ekim 2021 21:33

Seçimi kaybeden CDU lideri Armin Laschet istifa etti

Almanya medyası, 26 Eylül'de yapılan genel seçimi kaybeden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nin lideri Armin Laschet'in istifa ettiğini bildirdi.Haberi ilk önce Alman haber televizyonu NTV kamuoyuna duyurdu.

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Reuters ajansının haberine göre ise Armin Laschet, CDU milletvekillerine yaptığı açıklamada, partisinin seçim yenilgisi sonrası yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Laschet, CDU Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, yeni liderin uzlaşmayla seçilmesi için bir parti zirvesi toplanmasını önereceğini belirtti.

CDU, Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'nin başbakanı olan Laschet'in liderliğinde yine Bavyera'daki kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ile ittifak yaparak girdiği seçimde yüzde 24,1 oyla, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü sonucu almıştı.
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