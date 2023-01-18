'Seçimi kaybederse yükü sırtından atacak'

İngiltere merkezli Reuters'ın analizinde, gerçekleşecek olan genel seçimlerin sonucunun piyasalara etki edeceğini ve ekonominin Erdoğan iktidarının aşil tendonu olduğunu belirtti.







Türk vatandaşlarının yıllardır yükselen enflasyon ve dövizdeki çöküş ile boğuştuğunu söyleyen Reuters, seçimin sonucunda Erdoğan'ın ağır yönetimli ekonomi programı ya da "sancılı" liberal ortodoksinin (geleneksel ekonomik yaklaşımlar) yaşanacağını ifade etti.





Analizde, "Genel seçimler, Cumhuriyet'in yüzyıllık tarihinde belki de en önemli seçim olacağını ve enflasyon kaynaklı hayat pahalılığı kriziyle sarsılan Türkler için bir yol ayrımına işaret ediyor" ifadeleri de yer aldı.





Reuters'ın analizine göre; yatırım uzmanları, Ankara'nın alışılmışın dışında ekonomi politikalarını benimsemesi nedeniyle seçimi yakından izliyor. Yatırım uzmanları, muhalefetin kazanacağına dair bir ipucunun bile 'Erdonomi'yi geri getirme sözüyle Türk varlıklarında önemli bir yükselişe yol açabileceğini söyledi. Ancak böyle bir değişimin kendi belirsizliklerini de beraberinde getireceği anlamına geliyor.





ABD merkezli varlık yönetim firması TCW'nin başkanı Blaise Antin, Erdoğan kaybetse bile "dövizin değer kazanmasının hızlı bir şekilde gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Ancak orta vadede, aşırı değerlenmiş bir para birimini ele alma ve faiz oranlarını 'çok daha yüksek bir seviyeye' yeniden ayarlama ihtiyacı göz önüne alındığında, piyasaların sürdürülebilir bir şekilde yükselişe geçebilir" dedi.





Antin, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığını koruduğu ancak meclisi kaybedebeceğini söyleyen kamuoyu yoklamaları için "bu en kötü sonuç olabilir ve kısa vadeli politika belirsizliğine ve piyasa oynaklığına yol açabilir" diye ekledi.





Reuters'ın analizinde ayrıca, seçim sonucunun Ukrayna ve Suriye konusunda da Türkiye'nin oynadığı rolde de belirli olacağı ifade edildi.





"Erdoğan hiç bu kadar savunmasız görünmemişti"





Analizde, "Kendisini faiz oranlarının 'düşmanı' olarak tanımlayan Erdoğan'ın faiz oranlarını yüzde 19'dan yüzde 9'a düşürme kararlılığı, TL'nin 2021'in sonlarında düşmesine ve geçen yıl yüzde30 daha gerilemesine neden oldu. Gıda, yakıt ve kira maliyetlerinin aniden yükselmesiyle enflasyon Ekim ayında yüzde 85 ile 24 yılın zirvesine çıktı" denildi.





Erdoğan'ın, asgari ücret zammını ve EYT planını açıklaması yıllık bütçenin yüzde 1.4'üne denk geldiği belirtilen analizde, Chatham House araştırmacısı Galip Dalay'ın ifadelerine yer verildi.





Galip Dalay, ifadesinde "Erdoğan birbiri ardına (destek) paketleri sunuyor. Bu durum kamu hazinesinde ciddi baskı yaratacak. Ancak seçimi kaybederse bu başkasının sorunu olacak" dedi.





Moody's ve Fitch'in, Türkiye için açıkladığı kredi notlarının Kamerun ve Bolivya ile aynı seviyede olduğuna dikkat çeken Reuters, Türkiye'nin kredi notlarının 2016'da "yatırım yapılabilir" seviyesinden "batık" seviyesine gerilediğini vurguladı.



