Samanyolu Haber /Gündem / "Seçimi kaybetsek de bu işte yokum" demişti; Ne değişti? /28 Aralık 2022 22:21

"Seçimi kaybetsek de bu işte yokum" demişti; Ne değişti?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca hedef aldığı ve ‘çift dikiş’ diyerek haklarını vermediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 'seçim düzenlemesi' yapıldı. EYT'liler için yaş sınırının olmayacağını "müjdeleyen" Erdoğan'ın, geçmiş yıllara ait söylemleri yeniden gündem oldu.

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EYT düzenlemesiyle ilgili alınan kararları paylaşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağını belirterek herhangi bir yaş şartı aranmayacağını bildirdi. Yaklaşan 2023 seçimleri öncesi EYT'lilerle ilgili kararı "müjdeleyen" Erdoğan'ın eski açıklamaları gündem oldu.

"SEÇİMİ KAYBETSEK DE BU İŞTE YOKUM" DEMİŞTİ
Erdoğan, 16 Kasım 2019'da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, "Tutturmuş erken emeklilik, İskandinav ülkelerinin çoğu bu yöntemle battı. Niye erken emeklilik, ne zaman emekli olacaksa o zaman olsun. Hak ettiği parayı alsın. Bu hesap yanlış hesaptır, seçim kaybetsek de ben bu işte yokum. Biz bunu politik hesaplarla yapmayız ve yapmayacağız da. Arkadaşlarıma söylüyorum, beni bu yola asla teşvik etmeyin" diye konuşmuştu.

"ÇİFT DİKİŞ"
Erdoğan 2018 yılındaki konuşmasında ise EYT'lileri hedef almış ve şunları söylemişti:

"Biz ekonomide kurtuluş savaşı verdiğimiz dönemde böyle bir yükü ülkemizin sırtına bindirmeye hakkımız var mı diye soruyorum. Bir tarafta stokçular fırsatçılar türedi, diğer tarafta bunlar türedi. Ne olacak, emekli olacak diğer taraftan başka işte çalışmaya devam edecek. Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar."
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