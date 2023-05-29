Seçimi kazanan Erdoğan'a Joe Biden'den görüşme için vize

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın Sözcüsü İbrahim Kalın, pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerini kazanarak tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden ile bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı.







Biden seçimden sonra Erdoğan'ı tebrik ettiği Twitter paylaşımında, "İkili meselelerde ve paylaştığımız küresel sınamalarda NATO müttefikleri olarak çalışmaya devam etmeyi heyecanla bekliyorum" ifadelerini kullandı.





Erdoğan ile Biden en son 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası görüşmüştü.