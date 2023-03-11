'Seçimi kimin kazanacağı HDP’ye ne olacağına bağlı'





Barkey, “Belli ki bu sorulara cevap vermeyecek. Ancak Türk aşırı sağının bir ürünü olduğu için çok karmaşık bir oyun oynuyor. Biraz merkeze kaymış durumda. Sayın Erdoğan ile ittifak halinde olan Sayın Bahçeli kadar aşırıcı bir isim değil ama merkeze de daha fazla kayamaz çünkü o zaman seçmen tabanının bir kısmını Sayın Bahçeli'ye kaptırma riski var. Bu da koalisyon için bir kayıp olacaktır. Yani bir bakıma, onun açısından baktığımızda da vermesi gereken zor bir karar var. Bence yapacağı şey Demirtaş'ın sorularının çoğunu görmezden gelmek olacak, bu da kendi tabanı için iyi olacak ama aynı zamanda düşmanlaştırıcı da olmayacak” yorumunda bulundu.