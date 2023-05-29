Samanyolu Haber /Ekonomi / Seçimin ardından piyasalarda son durum ne? /29 Mayıs 2023 08:32

Seçimin ardından piyasalarda son durum ne?

Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalar, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara odaklandı. Dolar, seçim sonrası ilk işlemlere 20 TL'nin üzerinde başladı, Euro ise 21,50 TL sınırında. Gram altın ise, 1250 TL'de alıcı buluyor.

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Cumhurbaşkanı seçiminin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta tekrarlanan seçimi, kesin olmayan sonuçlara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı.

Seçim sonuçlarının ardından, dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatlerde uluslararası piyasalarda ilk işlemlere 20 TL seviyesinin üzerinde başladı. Dolar, en yüksek 20,1630 TL'yi, en düşük 19,9310 TL'yi görürken; saat 07.02'de yüzde 0,20 oranında artışla 20,0024 TL'de işlem görüyor. Kur, cuma günü 19,96 TL seviyelerinden kapanmıştı. Euro/TL ise, ilk tepki olarak 21,4168 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,85 kazançla 21,50 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Altının gram fiyatı ilk işlemlere 1250 TL'den başlarken, şu sıralarda yüzde 0,12 artışla 1250 TL'de alıcı buluyor.

Ekonomim.com'da yer alan habere göre, analistler, dolarda yükseliş potansiyelinin devam ettiğini ve alınacak aksiyonların kurun seyrinde belirleyici olacağını kaydetti. Seçim belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla piyasalarda gözler, yeni ekonomi yönetimine ve izlenecek politikalara çevrildi. Uzmanlar, bu yöndeki haber akışına bağlı olarak piyasada hareketliliğin artabileceği görüşünde.

"SEÇİMİN SEBEP OLDUĞU OLUMLU HAVA UZUN SÜRMEZ"

İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya, "Her şeyden önce ortada kesin bir sonuç var. Belirsizliği sevmeyen piyasa için bu netlik olumlu olarak algılanacaktır. Pazartesi günü Borsa İstanbul’da yukarı yönlü bir açılış ve bunun ardından gelen pozisyon değişimleri söz konusu olabilir. Birinci tur seçimi sonrasında piyasa mevcut iktidarın devam edeceğine yönelik beklenti içine girdi ve ağırlıklı olarak bunu fiyatladı. Bu nedenle bu sonuç piyasa için sürpriz değil. Birkaç gün olumlu bir hava olsa da piyasa eninde sonunda ekonomi politikalarına odaklanacaktır. Dolayısıyla seçim sonucunun yarattığı olumlu hava uzun soluklu olamayabilir" dedi.

Yalçınkaya açıklamalarına şöyle devam etti:

"Piyasa faiz politikasının nasıl işleyeceğini, KKM’nin geleceğini, kur seviyesindeki istikrarın nasıl sağlanacağını, bozulan faiz dinamiklerinin nasıl işleyeceğini ve güven ortamının tekrar tesis edilip edilmeyeceğini görmek isteyecektir. Yabancının coşkuyla satın alacağı yeni bir hikaye henüz yok. Dolayısıyla bir süre yerli yatırımcı ile hareket etmeye devam edeceğiz. 20 TL sınırında hareket eden Dolar/TL’nin önümüzdeki günlerde yükselen eğilimde hareketine devam etmesini beklemekteyim. Kurda ani zıplamalar yerine daha hızlı ancak yine kontrollü yükselişlerin olabileceğini düşünmekteyim."

GEÇEN HAFTA HAREKETLİ GEÇTİ

Dolar/TL, 22 Mayıs Pazartesi günü tarihinde ilk kez 20 TL'nin üzerini gördü. Kur cuma günü son işlemlerde ise, 19,9662 TL'de bulundu. Euro/TL ise rekor seviyesini, yine pazartesi günü 22,2751 TL'ye taşıdı. Euro haftayı 21,3770 TL'den tamamladı.

Ons altın ve dolar/TL'nin değerine göre hesaplanan gram altın, ons altının 2 ayın en düşük seviyesini görmesiyle baskılansa da, dolar/TL'deki değer kazancından destek buldu ve haftayı 1249 TL'den kapattı.

Türkiye'nin kredi risk primi (CDS), 23 Mayıs Salı günü 720 baz puana kadar yükselerek 7 ayın zirvesini görürken, cuma günü 667 baz puana kadar geri çekildi
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