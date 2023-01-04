AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, önümüzdeki seçimle ilgili mesajlar verirken "2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu 'son defa' ifademizi birileri yanlış anlıyor. Ben bu seçimle ilgili söylüyorum" dedi.







Toplantı çıkışı seçim tarihine ilişkin sorulan bir soruya ilişkin yanıt veren Erdoğan, "Sular durulmadan olmaz. Öne alınması ile ilgili değerlendirmemiz var. Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi bizim gündemimizde yer alır" diye yanıt verdi.