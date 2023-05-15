Samanyolu Haber /Gündem / Seçimin sürprizi MHP, anket şirketleri 'sınıfta kaldı' /15 Mayıs 2023 07:45

Seçimin sürprizi MHP, anket şirketleri 'sınıfta kaldı'

Anket şirketlerinin yüzde 5, 6 oy bandında gösterdiği MHP, seçimin sürpriz partilerinden biri oldu. MHP, bu seçimlerde de oy oranını korudu ve vekil sayısını 2 artırdı. MHP, 10,24 oy alırken, İstanbul, Ankara ve İzmir, “MHP’ye kaybettiren iller” oldu.

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MHP de Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, Osmaniye ve Hatay’da milletvekili sayısını korudu. MHP, 2018 seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Bolu, Kilis, Niğde, Çankırı, Gümüşhane, Çorum, Isparta, Balıkesir, Elazığ, Giresun, Nevşehir’de ise kesin olmayan sonuçlara göre bir milletvekili çıkardı.

2018 seçimlerinde 49 milletvekili ile parlamentoya giren MHP, daha sonra iki milletvekilinin partisinden ihraç edilmesi ile birlikte 47 milletvekiline düşmüştü. İYİ Parti’den Hayati Arkaz’ın MHP’ye katılmasıyla da MHP’nin milletvekili sayısı 48’e yükselmişti.

3 BÜYÜKŞEHİR KAYBETTİRDİ

MHP, en büyük şoku 3 büyükşehirde yaşadı. 2018’de İzmir’de 2 milletvekili çıkaran MHP, bu kez 1 milletvekilini parlamentoya gönderecek. Ankara’da 2018’de birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerden toplamda 5 milletvekili çıkaran MHP, bu kez yalnızca 3 milletvekilini parlamentoya gönderecek. Kesin olmayan sonuçlara göre, aynı zamanda TBMM İdare Amiri de olan Ankara 3. Bölge 2. Sıra adayı Erkan Haberal, TBMM’ye giremedi. Haberal ile birlikte Nevin Taşlıçay da Ankara’dan gelemedi. İstanbul’da ise mevcut milletvekillerinden Hayati Arkaz, Cemal Çetin, Arzu Erdem ve Mehmet Bülent Karataş da MHP’den yeniden seçilemedi. MHP ayrıca Düzce, Iğdır ve Eskişehir’de de milletvekili çıkaramadı.  

Öte yandan MHP, 2018 seçimlerinde Samsun’dan Erhan Usta’yı aday göstermişti. Ancak Usta’nın partiden ihraç edilmesinin ardından Usta, İYİ Parti saflarına katılmıştı. Samsun’da seçimlerden önce MHP’nin Usta karşısında milletvekili çıkarıp çıkaramayacağı tartışmaları yapılıyordu. Ancak MHP, Samsun’da Prof. Dr. İlyas Topsakal’ı sürpriz bir aday olarak gösterdi. Topsakal da kesin olmayan sonuçlara göre MHP listelerinden milletvekili seçildi. MHP, Topsakal’ın aday olarak gösterilmesi ve seçilmesini ise “Stratejik bir adaydı. Haklı olduğumuz görüldü” sözleriyle değerlendirdi.

İKİ BAŞKAN KAYBETTİ

MHP’de sürpriz adaylardan olan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ile Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise yine kesin olmayan sonuçlara göre parlamentoya giremeyen isimlerden oldu. Ancak MHP, Bartın’da düzenlediği mitingde, 2009 yılından bu yana belediye başkanlığı yapan Akın’ın parlamentoya gireceğini hesaplıyordu.  

11 İLDE YENİDEN

MHP, Tokat, Şanlıurfa, Kocaeli, Kırıkkale, Kütahya, Hatay, Sivas, Sakarya, Malatya, Yozgat, Adana gibi illerde mevcut milletvekillerini korurken, 11 ilde uzun zaman sonra yeniden milletvekili çıkardı. Bu iller şöyle: “Bolu, Kilis, Niğde, Çankırı, Gümüşhane, Çorum, Isparta, Balıkesir, Elazığ, Giresun, Nevşehir.”

MHP, Manisa’da ve Antalya’da 2 milletvekili çıkarak, oyunu artırdı. MHP’nin Gaziantep’teki milletvekili sayısı ise 1 düştü.
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