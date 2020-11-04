Seçimler başa baş gidiyor

Seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre her iki aday geleneksel eyaletlerde ipi göğüsledi. Seçimin kaderini swing states olarak adlandırılan 'salıncak' eyaletler belirleyecek.







Salıncak eyaletlerde durum ne?





Geleneksel eyaletler Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin 'kalesi' konumunda bulunuyor. Bu eyaletlerde rakip partinin kazanması ihtimali zayıf olduğu için gözler seçim sonuçları üzerinde doğrudan etkide bulunan 8 salıncak eyalette oluyor. Bu eyaletler Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Kuzey Carolina, Pennsylvania ve Wisconsin.





Şu ana kadar sayılan oylara göre yürütülen tahminler Arizona ve Minnesota eyaletlerini Demokrat Joe Biden'ın, Florida, Georgia, Michigan, Kuzey Karolina, Pennsylvania ve Wisconsin eyaletlerini ise Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kazanacağını gösteriyor.





Salıncak eyaletlerin delege sayısı





Arizona 11 delege

Florida 29 delege

Kuzey Carolina 15 delege

Georgia 16 delege

Minnesota 10 delege

Michigan 16

Wisconsin 10 delege

Pennsylvania 20 delege





SON DURUM





ABD Başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. "Delegeler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, Başkan olmaya hak kazanıyor. Toplamda daha fazla oy alan değil, daha fazla delegeye ulaşan kişinin başkan olması, eyaletler arasındaki dengenin gözetildiği Amerikan siyasal sisteminin dikkat çekici özelliklerinden biri olarak biliniyor.











Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde sandalye dağılımı





Amerikan kamuoyu nezdinde başkanlık seçimleri kadar yankı uyandırmasa da ABD siyasetinde oldukça büyük bir öneme sahip. Amerikan basınında yer alan haberlere göre şu ana kadar Senato'da Demokratlar sandalye sayısını 45'e, Cumhuriyetçiler 44'e yükseltti.





Temsilciler Meclisinde ise Cumhuriyetçiler 145 sandalye ile üstünlük sağlarken Demokratların sandalye sayısı 119 oldu. Ancak yapılan hesaplamalara göre Demokratlar, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu koruyacak.





ABD'de başkanlık seçimiyle aynı zamanda yapılan Temsilciler Meclisinin tamamının ve 100 sandalyeli Senatodaki 35 sandalyenin değişeceği Kongre seçimleri de önemli yer tutuyor. Hangi kanadının hangi parti tarafından kontrol edildiği, ABD başkanının çalışma alanını da önemli ölçüde belirliyor.





435 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyeleri 2 yıllığına göreve gelirken, 100 sandalyeli Senato üyeleri ise 6 yıllığına seçiliyor.





Temsilciler Meclisinde hangi eyaletin ne kadar temsilcisi olacağı, eyaletlerdeki seçim bölgelerinin nüfus yoğunluğuna göre belirlenirken; Senatoda her eyaletin 2 senatörü bulunuyor.



