Samanyolu Haber /Gündem / Seçimler öncesi Belarus ile Rusya arasında tansiyon yükseliyor! /30 Temmuz 2020 10:33

Seçimler öncesi Belarus ile Rusya arasında tansiyon yükseliyor!

Belarus'ta 33 Rus paralı askerin gözaltına alındığı iddialarının ardından, Rusya Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Güvenlik Konseyi, askerlerin seçimler öncesi terör eylemi hazırlığında olduğunu öne sürdü.

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Belarus’ta 9 Ağustos’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kala sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Güvenlik güçleri, alınan bir istihbarat üzerine dün 33 paralı askeri gözaltına aldıklarını duyurdu. Daha sonra yapılan açıklamada askerlerin Rusya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili bilgilendirilmediklerini söyleyen Rusya kanadı ise ayrıntılı yorum yapmaktan kaçındı. Bunun üzerine bugün başkent Minsk’teki Rusya Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

‘SEÇİM ÖNCESİ TERÖR EYLEMİ’

Öte yandan Belarus Güvenlik Konseyi, yakalanan askerlerin terör eylemi hazırlığında olduğunu öne sürdü. Belta ajansının haberinde ise, ülkeye giriş yapan 200’den fazla paralı askerin, seçimler öncesinde ülkede karışıklık çıkarmayı hedefledikleri belirtildi.
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