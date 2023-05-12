Samanyolu Haber /Gündem / Seçimlerde uygulanacak; D'Hondt sistemi nedir, partileri nasıl etkileyecek? /12 Mayıs 2023 08:33

Seçimlerde uygulanacak; D'Hondt sistemi nedir, partileri nasıl etkileyecek?

Son düzenlemede D’Hondt sistemi ile ittifak içerisinde yer alan partilerin milletvekili dağılımının nasıl olacağı merak ediliyordu. Sistemi uzmanlar anlattı.

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Akademisyen Can Kakışım, D’hondt metodunun aynı seçim bölgesinde farklı partilerin vekil çıkarabilmesine imkân tanıyan bir sistem olduğuna vurgu yaptı.

"MECLİS’E GİRECEKLER"
Cumhuriyet'in haberine göre Kakışım, “Bu sistem matematiksel boyutu sebebiyle ilk bakışta karışık gibi görünse de aslında basit bir hesaba dayalıdır. Partilerin belirli bir seçim bölgesinden aldıkları oylar o seçim bölgesinden çıkacak vekil sayısına bölünür. Bir seçim çevresinden örneğin 5 vekil çıkacaksa ve bir parti 50 bin oy almışsa bu 50 bin sayısı sırasıyla 1’e, 2’ye, 3’e, 4’e ve 5’e bölünür. Sonrasında farklı sütunlardaki bu sayılardan en büyük 5 tanesi (toplam vekil sayısı esas alınır)  işaretlenir ve her parti işaretlendiği sayısı kadar vekil çıkarır” dedi. Kakışım, “İttifak yapıyorsanız partinizin oy oranı düşük de olsa, eğer içinde olduğunuz ittifak yüzde 7’yi geçiyorsa meclise girebiliyorsunuz” diye konuştu. 

Siyaset bilimci Özgün Emre Koç ise “Yeni düzenlemeyle ittifak oyu toplam olarak hesaplanmıyor. Her bölgede her partinin kendi oyu hesaplanıyor. Bu yasa Millet İttifakı’nı dezavantajlı duruma düşüyor. Türkiye genelinde seçim barajını geçememiş olsanız da ittifak içerisinde olduğunuz için Meclis’e girebiliyorsunuz” ifadesini kullandı. 
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