Seçimlerden sonra Erdoğan'ın siyasi hayatı bitecek!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Halk TV'de yayınlanan "Liderler Özel" isimli televizyon programına katıldı. Karamollaoğlu gündeme dair önemli açıklamalarda bulduğu konuşmasında seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi hayatının sona ereceğini ifade etti.





"SEÇİMLERDEN SONRA ERDOĞAN'IN SİYASİ HAYATI BİTECEK"

Karamollaoğlu'nun programda yaptığı konuşma sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesiyle siyasi hayatının sona ereceğini "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ömrü artık yeni Cumhurbaşkanı seçildiği zaman bitmiş olacak. Erdoğan kaybederse çekilir." ifadeleriyle dile getirdi.





Erdoğan'ın seçimi kaybetmemek için elinden geleni yapacağını hatta kendisinin seçimi kaybedeceğini anlayınca yerine başka isimleri bile aday olarak gösterebileceğini düşünenlerin olduğunu söyleyen Karamollaoğlu bu görüşe katılmadığını ifade ederken "Ben eninde sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar aday olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



