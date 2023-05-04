Samanyolu Haber /Gündem / Seçimlere 'darbe' diyen Soylu geri adım atmadı: "Neresi yanlış bunun?" /04 Mayıs 2023 00:08

Seçimlere 'darbe' diyen Soylu geri adım atmadı: "Neresi yanlış bunun?"

Habertürk canlı yayınında 14 Mayıs için sarf ettiği 'siyasi darbe girişimi' sözlerine ilişkin soruya yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o ifadelerine sahip çıktı. "Neresi yanlış bunun?" diyen Soylu, "Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Erdoğan ABD'nin kurduğu sistemi tasfiye etti" iddiasında bulundu.

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AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

'14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' sözleri büyük tartışma yaratan Soylu, söz konusu ifadelerine ilişkin soruya da yanıt verdi.

“DARBEYLE YAPAMADIKLARINI SEÇİMLE YAPMAK İSTİYORLAR”
Soylu "Neresi yanlış bunun? Darbeyle yapamadıklarını seçimle yapmak istiyorlar. Erdoğan ABD'nin kurduğu sistemi tasfiye etti" dedi. ABD Başkanı Biden'ı işaret eden Soylu, "Biden bu konuşmasında diyor ki, 'bundan önce yaptıklarımızı beceremedik' diyor. 'Şimdi biz bu işi Türkiye'deki tüm muhalifleri bir araya getirerek 2023 seçiminde bunu sağlamalıyız' diyor. Bunu bir gazeteci söylemiyor, Amerikan başkanı söylüyor. Darbeyle değil de seçimle diyor" ifadelerini kullandı.

'YSK'YE PARALEL SEÇİM SİSTEMİ' İDDİASI
Soylu ayrıca CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in "İçişleri Bakanlığında YSK'ye paralel bir yapı kurulduğunu tespit ettik" açıklamasına dair de konuştu.

Soylu, "Aplikasyon falan söz konusu değil. Bunların hepsi uydurmadır. 601 bin polisimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz çalışacak. Seçmenin yüzde 1'i yapıyor. Aplikasyon olsa birisi çıkıp 'ben uygulama var' der" ifadelerini kullandı.


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