Samanyolu Haber /Gündem / Seçimleri yine Erdoğan kaybetti ama bakın kim kazamdı? /06 Ekim 2025 20:31

Seçimleri yine Erdoğan kaybetti ama bakın kim kazamdı?

Son anket verilerine göre Mansur Yavaş, Erdoğan’a 16 puan fark atıyor!

SHABER3.COM

GÜNDEMAR Araştırma’nın 20-26 Eylül 2025 tarihleri arasında 2 bin 235 kişiyle gerçekleştirdiği ‘Türkiye Gündemi’ araştırmasına göre, kararsızlar, fikrim yok ve protesto oyların oransal olarak dağıtılmasının ardından CHP yüzde 35,83 ile birinci parti konumunu sürdürüyor. AKP yüzde 30,95 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,34, MHP yüzde 6,39, Zafer Partisi yüzde 6,28, İYİ Parti yüzde 4,94, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,78, diğer partiler yüzde 2,03, Anahtar Parti yüzde 1,47 ve TİP yüzde 0,99 oranında destek buluyor.



Araştırma sonuçları, olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı senaryolarında da muhalefet adaylarının tamamının Erdoğan’ın önünde olduğunu ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre Erdoğan, hem Ekrem İmamoğlu, hem Özgür Özel, hem de Mansur Yavaş’a karşı kaybediyor.

 


Katılımcılara ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan soruldu. Ankete göre İmamoğlu ve Erdoğan karşı karşıya gelirse iki ismin alacakları oy oranları şöyle:

Ekrem İmamoğlu: %55,58

Recep Tayyip Erdoğan: %44,42

Fark: +11,16 puan



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumunda adayların alacakları oy oranları ise şöyle ölçüldü:

Mansur Yavaş: %58,09

Recep Tayyip Erdoğan: %41,91

Fark: +16,18 puan



Katılımcılara son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumu soruldu. Verilere göre adayların alacakları oy oranları şöyle kaydedildi:

Özgür Özel: %52,31

Recep Tayyip Erdoğan: %47,69

Fark: +4,62 puan
Seçimleri yine Erdoğan kaybetti ama bakın kim kazamdı?

