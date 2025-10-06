Seçimleri yine Erdoğan kaybetti ama bakın kim kazamdı?

Araştırma sonuçları, olası ikinci tur cumhurbaşkanlığı senaryolarında da muhalefet adaylarının tamamının Erdoğan’ın önünde olduğunu ortaya koyuyor. Anket sonuçlarına göre Erdoğan, hem Ekrem İmamoğlu, hem Özgür Özel, hem de Mansur Yavaş’a karşı kaybediyor.
Katılımcılara ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Erdoğan soruldu. Ankete göre İmamoğlu ve Erdoğan karşı karşıya gelirse iki ismin alacakları oy oranları şöyle:
Ekrem İmamoğlu: %55,58
Recep Tayyip Erdoğan: %44,42
Fark: +11,16 puan
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumunda adayların alacakları oy oranları ise şöyle ölçüldü:
Mansur Yavaş: %58,09
Recep Tayyip Erdoğan: %41,91
Fark: +16,18 puan
Katılımcılara son olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Erdoğan’ın karşı karşıya gelmesi durumu soruldu. Verilere göre adayların alacakları oy oranları şöyle kaydedildi:
Özgür Özel: %52,31
Recep Tayyip Erdoğan: %47,69
Fark: +4,62 puan