Seçimlerin iptali için dava açtı

Hüseyin Cimşit, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılmasına ilişkin kararı için Danıştay'da iptal davası açtı. Kararın Anayasa'ya aykırı olduğunu savunan Cimşit, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin iptal edilmesi için de Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. Hüseyin Cimşit, şunları söyledi:





– 116. madde, Cumhurbaşkanlığı'na keyfi olarak seçim yenileme hakkını vermiyor. Onun öncesinde “Meclis’te oylama” diyor, “Çoğunluk” diyor.





– Eğer anayasayı delmeyi alışkanlık haline getirirsek herkes deler. Her yerini deler. Nitekim yapılıyor da. Özellikle Anayasa'nın 90. maddesi de deliniyor. Bu karar, Anayasa'ya aykırı tek satırla alınmış hem de hiçbir gerekçe yok.





KİMSE EMİR, TALİMAT VEREMEZ





– YSK, kendisine kanunsuz gelen, Cumhurbaşkanı'ndan da gelse bir emre uymamak zorundadır. Bunların hepsi yargıç, yüksek yargıç. Bunlara kimse emir, talimat veremez; Anayasa 138. madde net.





– Peki ne yapıyor YSK? Hemen seçim takvimini işletiyor. “Bu, Anayasa'nın 116/1-2. maddelerine aykırıdır. Bu, size böyle keyfi karar alma vermiyor” demiyor. Ne gelirse kabul, mühürsüz oy kabul, Anayasa'ya aykırı seçim yenilemesi kararı kabul. O zaman rejim, çizgisinden çıkar, padişahlıktan da kötü hale gelir.





– Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine karşı başvuru yolu sadece Danıştay Başkanlığı'nadır. Danıştay Başkanlığı bu konuda karar verecektir. Hangi daireyi görevlendirirse biz dilekçemizi oraya veriyoruz. O nedenle doğrudan bu sabah, Danıştay Başkanlığı'na itiraz dava dilekçemi UYAP üzerinden yükledim.









– YSK'ya faks çekerek bu kararlarının hukuka aykırı olduğunu, bunu düzeltmeleri gerektiğini, onu da talep ettim. Bakalım sonucu ne olacak, göreceğiz. Dilekçelerimde tamamen yasal unsurları ve Anayasa'nın ayrıntılarını dile getirdim.





– Dolayısıyla gerek Danıştay'a verdiğim dilekçede gerek YSK'ya verdiğim dilekçede, bunların hukuki dayanaklarını belirttim. Bu dayanaklar çerçevesinde itirazımı ilettim. Değerlendirme onlara ait olacaktır, fakat onların yapacağı değerlendirmeyi değerlendirmek de bizlere ait olacaktır.