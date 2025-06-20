Samanyolu Haber /Gündem / Seçmen dengeleri değişiyor! CHP liderliği aldı, Zafer Partisi İYİ Parti’yi geride bıraktı /20 Haziran 2025 01:12

Seçmen dengeleri değişiyor! CHP liderliği aldı, Zafer Partisi İYİ Parti’yi geride bıraktı

Piar Araştırma'nın yaptığı son seçim anketinde CHP, birinci parti oldu. AKP'nin yüzde 30'un altında kaldığı ankette MHP ile Zafer Partisi'nin sıralaması ise dikkat çekti.

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Piar Araştırma, 11-14 Haziran tarihlerinde 26 ilde, 3 bin 82 katılımcı ile anket gerçekleştirdi. Şirket, anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankette, katılımcılara, "Bu Pazar Genel Seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

SEÇMENİN BEKLENTİSİ 'İKTİDAR DEĞİŞİMİ'

Şirketten yapılan detaylandırmada CHP lider parti konumunu oy oranını artırarak devam ettirdiği kaydedildi.

Ayrıca seçmenin önceliğinin "iktidara tepki" değil "iktidar değişimi" beklentisi olduğu vurgulanarak AKP ile seçmen tabanı arasında güven sorunu yaşandığı belirtildi.

Yapılan ankette CHP yüzde 32,5 oy oranıyla birinci parti olurken AKP bir ankette daha yüzde 30'un altında kalmış oldu.

Öte yandan MHP'nin yüzde 8,9'luk oyuyla 3'üncü parti olduğu görülürken Zafer Partisi'nin yüzde 5,4'lük oy oranıyla İYİ Parti'yi geride bıraktığı görüldü.

DEM Parti yüzde 7,7 oy oranıyla 4'üncü, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 4,1'le 6'ncı parti olarak konumlandı.

'Kararsızların dağıtıldığı' belirtilen sonuçlar şu şekilde oluştu:

    CHP: yüzde 32,5
    AKP: yüzde 29,7
    MHP: yüzde 8,9
    DEM Parti: yüzde 7,7
    Zafer Partisi: yüzde 5,4
    YRP: 4,1
    İYİ Parti: yüzde 4,0
    YMP: 1,7
    SP: 1,4
    TİP: 1,2
    DEVA: 0,8
    Diğer: 2,6
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