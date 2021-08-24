"Seçmen erken seçime hazır, iktidar yanaşmıyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün İsrail Maslahatgüzarı Irit Lillian’ı kabul etti. CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye’deki siyasi gelişmeler konuşuldu.



Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin siyasi tutumunu anlattığı, “partisinin ve Türkiye genelindeki seçmenin erken seçime hazır olduğunu ancak iktidarın seçime sıcak bakmadığını” aktardığı öğrenildi.



Kılıçdaroğlu, “olası erken seçimde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hangi niteliklere sahip olması gerektiği” yönündeki görüşlerini ve “CHP’nin Türkiye’deki sığınmacılara ilişkin izlediği politikayı” anlattı.



DEVA Partisi lideri Ali Babacan da erken seçimin iktidar ortaklığının çatlaması durumunda söz konusu olacağına işaret ederek, şöyle konuşmuştu: “Siyasi çevrelerle görüştüğümüzde erken seçim çok gündemde olan bir konu ama Sayın Erdoğan’ın böyle bir ortamda seçime gidip de iktidarını kendi eliyle kaybedecek bir adım atacağını düşünmüyorum. Erken seçim nasıl olur? Şu anki ortaklık çatlarsa. O da tabloyu görüyor. Desteğin hızla eridiğini görüyor.”



“Böyle bir ortamda seçime gitmek istediğini zannetmem. ‘Acaba biraz daha toparlar mıyım, içeride veya dışarıda yeni büyük gündemler oluşturarak desteği çoğaltabilir miyim’ diye çabaya girecektir ama yapamayacak. Şu anki iktidar bir ortaklık, unutmayalım. Artık çatlaklar var ve taşıması zor bir yük haline geldi.” diye konuştu.