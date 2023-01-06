Seçmen 'seçim güvenliği' konusunda endişeli!

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından seçim tarihi kulislerde konuşulmaya başlarken Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, seçmenlerin seçim güvenliğine ilişkin kaygılarını içeren anket sonuçlarını yayımladı.
Ankette, katılımcılara, "Muhalefet partilerinin seçim güvenliği konusunda yeterli hazırlığı yaptığını/yapacağını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
Seçmenlerin büyük çoğunluğu seçim güvenliği konusunda yeterli hazırlık yapılmadığı görüşünde olduğunu kaydetti.
Verilen cevapların yüzdelik değerleri şöyle:
- Evet, gerekli hazırlıklar yapılmaktadır /yapılacaktır: Yüzde 36,8
- Hayır, yeterli olduğunu düşünmüyorum: Yüzde 53,4
- Bilmiyorum / fikrim yok/ cevap yok: Yüzde 9,8