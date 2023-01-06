Samanyolu Haber /Politika / Seçmen 'seçim güvenliği' konusunda endişeli! /06 Ocak 2023 18:59

Seçmen 'seçim güvenliği' konusunda endişeli!

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, seçmenlerin seçim güvenliğine ilişkin kaygılarını içeren anket sonuçlarını yayımladı. Anket sonuçlarına göre, seçmen, 'seçim güvenliği' konusunda endişeli.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında yapılması planlanan seçimle ilgili, "2023 yılı inşallah hayırlara vesile olacaktır. Kuruluşumuzun 21. yılını ve iktidarımızın 20 yılını geride bıraktığımız şu günlerde yeni bir imtihanın daha eşiğindeyiz. Mevsim şartlarını dikkate alarak, belki birazcık öne çekerek, tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından seçim tarihi kulislerde konuşulmaya başlarken Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, seçmenlerin seçim güvenliğine ilişkin kaygılarını içeren anket sonuçlarını yayımladı.

Ankette, katılımcılara, "Muhalefet partilerinin seçim güvenliği konusunda yeterli hazırlığı yaptığını/yapacağını düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

Seçmenlerin büyük çoğunluğu seçim güvenliği konusunda yeterli hazırlık yapılmadığı görüşünde olduğunu kaydetti.

Verilen cevapların yüzdelik değerleri şöyle:

- Evet, gerekli hazırlıklar yapılmaktadır /yapılacaktır: Yüzde 36,8
- Hayır, yeterli olduğunu düşünmüyorum: Yüzde 53,4
- Bilmiyorum / fikrim yok/ cevap yok: Yüzde 9,8


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