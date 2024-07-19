Seçmen siyasette 'yumuşama' beklemiyor

Areda Survey araştırma şirketinin Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre Türk halkının yüzde 79,2’si Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 yıl sonra CHP Genel Merkezi’ne yaptığı ziyaretin siyasette bir değişikliğe yol açmayacağını ve yüzde 92,5’i de uzun vadede siyaseten bir yumuşamaya sebep olmayacağını düşünüyor.



2 Mayıs tarihinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Özel’i CHP Genel Merkez’inde iade-i ziyarette bulunmuştu.



17 yıl aranın ardından Erdoğan’ın gerçekleştirdiği bu ziyaret kamuoyunda çeşitli tartışmalara neden oldu ve ‘Siyasette yumuşama dönemi’ olarak yorumlandı. 2 bin 432 kişi bu ziyaretleri katıldıkları bir anketle değerlendirdi.



BEŞ KİŞİDEN BİRİ YUMUŞAMAYA KATKI SAĞLAYACAĞI GÖRÜŞÜNDE



Anket sonuçlarına göre Türk halkının yüzde 79,2’si, Özel ve Erdoğan’ın karşılıklı gerçekleştirdiği ziyaretlerin, yakın dönemde siyasette herhangi bir değişikliğe yol açmayacağı görüşünde.



Siyasetin yumuşamasına hizmet edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20,8 olarak araştırmaya yansıyor. AKP ile CHP arasındaki ziyaretlerin uzun vadede siyasette yumuşamaya sebep olacağı düşüncesi Türk halkının yalnızca yüzde 7,5’ini oluşturuyor. Halkın yüzde 92,5’ine göre uzun vadede bu ziyaretlerin siyasette yumuşamaya sebep olmayacağı fikri hâkim.



ÖZEL'İ, KILIÇDAROĞLU'NDAN DAHA BAŞARILI BULUYORLAR



Araştırmanın detaylarından biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderlik performanslarının karşılaştırılması.



Araştırma verilerine göre, Türk halkının yüzde 68,1’i Özel’i Kılıçdaroğlu’na göre daha başarılı buluyor. Yüzde 31,9’u ise bu fikre katılmıyor ve Özel’i Kılıçdaroğlu’na göre daha başarısız buluyor.



ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ



Türkiye genelinde 2 bin 432 kişinin katıldığı ve 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırma, kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği (e-posta) ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirildi.