Samanyolu Haber /Gündem / Seçmende çaresizlik: ‘Geçinemiyorum’ diyen AKP’li seçmenin yüzde 43’ü yine partisine oy verecek /07 Temmuz 2022 13:50

Seçmende çaresizlik: ‘Geçinemiyorum’ diyen AKP’li seçmenin yüzde 43’ü yine partisine oy verecek

Metropoll anket şirketi son araştırmasını yayınladı. Ankete göre son bir yılda geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyen AKP'li seçmenin yüzde 43’ü bu pazar seçim olsa yine AKP'ye oy vereceğini söylüyor. Sadece yüzde 17’si CHP ve İYİ Parti'ye yöneliyor.

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 Metropoll araştırma şirketi sahibi Özer Sencar, Türkiye’de iktidar sorunu kadar muhalefet problemi olduğunu son anketiyle açıkladı.

“BUNA SEÇMENİN ÇARESİZLİĞİ DENİR”
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sencar, “Son bir yılda geçim şartlarının kötüleştiğini söyleyen AKP’li seçmenin yüzde 43’ü bu pazar seçim olsa yine AKP’ye oy vereceğini söylüyor. Sadece yüzde 17’si CHP ve İYİ Parti’ye yöneliyor.” ifadelerini kullandı. Sencar, “Buna seçmenin çaresizliği değil de ne denir?” yorumu yaptı.

“PARTİLERİN SEÇMENE GÜVEN VERMESİ GEREKİYOR”
AKP’den şikayetçi olanların yüzde 4’ünün de HDP’ye oy vereceğine işaret eden Sencar, “Seçmen sadece iktidardan şikayetçi olduğunda oy verme davranışını değiştirmez. Birilerinin ona güven vermesi halinde kitleler halinde yer değiştirir. Bu durum tam bir çaresizlik halidir.” değerlendirmesi yaptı.


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