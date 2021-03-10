Samanyolu Haber /Politika / "Seçmenin yüzde 52'si bu yönde düşünüyor" /10 Mart 2021 22:54

"Seçmenin yüzde 52'si bu yönde düşünüyor"

Metropoll Araştırma Şirketi yetkililerince yapılan ankette, seçmenin yüzde 52'sinin muhalefet partilerinin iktidara karşı alternatif çözüm önerileri sunamadığını düşündüğü sonucu yer aldı.

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Metropoll'un araştırmasına göre, seçmenin yüzde 52'si muhalefet partilerinin iktidara karşı alternatif çözüm önerileri sunamadığını düşünüyor. 

T24'te yer alan habere göre Metropoll Araştırma, her ay düzenli olarak yaptığı "Türkiye'nin Nabzı" anketinin Şubat ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcılara, "Ülke sorunları hakkında muhalefet partilerinin iktidara karşı alternatif çözüm önerileri sunduğunu düşünüyor musunuz?" diye soruldu.

Katılımlardan yüzde 51,5'i muhalefet partilerinin iktidara karşı alternatif çözüm önerileri sunmadığını, yüzde 39,3'ü ise sunduğunu söyledi. Yüzde 9,3'lük kesim, "Fikrim veya cevabım yok" dedi. 

Seçmen, 2018 yılındaki genel seçimlerde oy verdiği parti bazında incelendiğinde ise, muhalefetin alternatif çözüm önerileri sunmadığını söyleyen CHP seçmeni oranının yüzde 38,3, İyi Parti seçmeni oranının yüzde 33,3, HDP seçmeni oranının yüzde 42,1, olduğu görüldü.  

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