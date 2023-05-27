Samanyolu Haber /Gündem / Seçmenini sandığa götüren kazanacak /27 Mayıs 2023 15:43

Seçmenini sandığa götüren kazanacak

ALF Araştırma, 28 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

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Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminin Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki yok denecek kadar az olduğu, seçimin kıran kırana geçeceği ve seçmenini sandığa götüren adayın ipi göğüsleyeceği öngörüldü.

Araştırma, 25-26 Mayıs tarihleri arasında 26 ilde 2 bin 500 kişi ile yüz yüze anket yöntemiyle 14 Mayıs seçim sonuçları, cinsiyet ve yaş kotaları uygulanarak gerçekleştirildi.

“28 Mayıs’ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusuna katılımcıların verdiği cevaplar, kararsızlar da dağıtıldığında şöyle oldu:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 49,7

ALF Araştırma Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ”Anket sonucuna göre, hata payı göz önüne alındığında seçimin kıran kırana geçeceği ve seçmenini sandığa götüren tarafın kazanacağı bir seçim olacağını öngörmekteyiz.” ifadelerini kullandı.


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