Seda Selek ve Serhan Asker serbest bırakıldı, üç gazeteciye tutuklama talebi

"Bir bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz yayınlanması ve isminin açıklanmasına" ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan'la birlikte gözaltına alınan Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve program sunucusu Seda Selek için karar çıktı.









3 GAZETECİYE TUTUKLAMA TALEBİ





SEDA SELEK'TEN AÇIKLAMA





'HABERCİLİK' VURGUSU

Sormak, sorgulamak bir yanlış varsa, bir adaletsizlik varsa orada olmak ve onun üzerine gitmek bizim işimiz. Ve biz sadece işimizi yaptığımız için suçlandık, suçlanıyoruz. Burada şunu da söylemem gerekiyor. Bu son 24 saatte yaşadıklarımdan, kendi özelimde, kendi yaşadıklarımı açıkçası konuşmak, ön plana koymak istemiyorum. Bu ülkede işini yaptığı için, gazetecilik yaptığı için suçlanan, aylarca cezaevinde kalan arkadaşlarım varken bu ülkede hak arayışı, adalet arayışı diye sokakta olan, adalet talep eden ve bunun için haksız yere içeride aylardır, yıllardır yatan birçok insan varken, bu kadar ağır bedel ödenmişken ben bu son 24 saati yine söylüyorum, kendi özelimde, kendimle ilgili kısmını konu etmek istemiyorum. Ama hep beraber artık çok çok daha güçlü bir şekilde, hep birlikte, gazetecilik suç değildir. Eleştirmek, soru sormak, sorgulamak özgür basın talep etmek hepimizin, tüm vatandaşların, tüm Türkiye'nin ortak talebidir. Ve bu ortak talepte bir ara.ya gelmek ve daha güçlü ses çıkarmak dileğiyle. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum"









HALK TV AÇIKLAMA YAPMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddialara konu olan bilirkişiyle yaptığı telefon görüşmesinin Halk TV'de yayımlanmasının ardından gazetecilere yönelik soruşturma başlatıldı.Gazeteci Seda Selek ve Serhan Asker'in adliyedeki işlemleri tamamlanarak hakimliğe sevk edildi. Dün gözaltına alınan gazeteci Serhan Asker ve Seda Selek, yurt dışı yasağı ve imza şartıyla serbest bırakıldı.Gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte bugün ifadeleri alınan yöneticiler için de karar çıktı.Barış Pehlivan, Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderildi.Halk TV programcısı Seda Selek, İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “yurt dışı çıkış yasağı” ve “haftada 1 gün imza atmak” şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.Adliye önünde sevincini sevdikleri ve meslektaşlarıyla kucaklaşarak paylaşan Seda Selek, şöyle konuştu:"Tanıyan, tanımayan dostlara, izleyicilere ve tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İnanın içeride onu hissediyorsunuz iliklerinize kadar. Haberleri geliyor, mesajları geliyor, destek mesajları. Öncelikle teşekkür ediyorum herkese. Zor bir 24 saat oldu. Ama şöyle biraz da açıkçası buruk bir haldeyim. Aklım, gönlüm burada içeride. Gazeteci arkadaşlarımızla ilgili süreç devam ediyor. Onlarla ilgili de süreci takip ediyoruz. Nasıl bir karar çıkacak? Onu bekliyoruz. Yaptığımız iş gazetecilikti, habercilikti. Bunun altını kalın kalın çizmek gerekiyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun, Pazartesi günü "Turpun Büyüğü" başlığıyla düzenlendiği basın toplantısında, hakkındaki iddiaları dile getirdiği bilirkişi ile yapılan telefon konuşmasını Halk TV’de paylaşan üç gazeteci hakkında soruşturma başlatılmıştı.Soruşturma kapsamında telefon kaydının yayınlandığı programın sunucusu Seda Selek, gazeteci Barış Pehlivan ile kanalın sorumlu müdürü Serhan Asker gözaltına alınmıştı.Bugün de Halk TV program koordinatörü Kürşad Oğuz ve Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.Halk TV tarafından gözaltılara gerekçe gösterilen ses kaydına dair açıklama yapılmış, "Bu görüşmeyi kaydeden Barış Pehlivan değil. O sırada birlikte bulunduğu Halk TV Program Koordinatörü Kürşad Oğuz’dur. O da bir gazetecilik refleksiyle kaynağın açıklamalarını kayıt altına almıştır. Bu, planlanarak yapılmış bir kayıt değildir. Haber kaynağı arandığında, aranan kişinin doğru isim olduğu anlaşıldığında gazetecilik refleksi gereği kayıt başlatılmıştır" denilmişti.