Sedat Bozkurt'tan ilginç iddia: 'Erdoğan 14 Mayıs'ta ısrarcı olacak, çünkü...'

18 Haziran'da yapılması gereken ancak AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Mayıs'ta düzenleneceği açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle tartışma konusu oldu.







Kimileri sandığın belirlenen günde kurulacağını savunurken, kimileri ileri bir tarihe ötelenebileceğini ileri sürdü.







Gazeteci Sedat Bozkurt ise, Kısa Dalga'da yayınlanan yazısında Erdoğan'ın 14 Mayıs tarihinde ısrarcı olacağı görüşünü dile getirdi:







"Erdoğan seçimler için 14 Mayıs tarihinde ısrar edecektir. Çünkü önemsediği 'kalp gözü açık' hocalar o tarihi işaret ettiler. Bu aynı zamanda onun siyasetinin de gereği.







Aynı zamanda bir seçim ertelemesi olacak ise bunu kendisinin değil YSK’nın yapması için de 14 Mayıs’ta ısrarcı olacak.







YSK seçimleri 14 Mayıs’a “yetiştiremem” derse bu erteleme kararı cumhur ittifakı bileşenlerinden değil, bir devlet kurumundan YSK’dan gelecek.







'MAĞDURİYET BİLE ÇIKARABİLİR'



Bu karar politik olarak da Erdoğan’ı rahatlatacaktır. Hatta tanıdığımız Erdoğan buradan bir mağduriyet bile çıkarabilir.







'MHP DE SICAK BAKMIYOR'



MHP’nin de seçim erteleme işine sıcak bakmadığı da bir biçimde kulis bilgisi olarak sızdırıldı.







Bütün bu tartışmaları aslında bir kenara bırakmak lazım. Çünkü ne olacağına 2 kişi karar verecek, Devlet Bahçeli ve Erdoğan. Ve bu ikili geçtiğimiz günlerde bu yol haritasını belirlemek için bir araya geldiler. Aldıkları kararları öğrenmemiz de çok uzun sürmeyecek gibi."

