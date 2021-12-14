Sedat Peker neye hazırlanıyor, avukatı ile ne görüştü?

Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Tuncay Mollaveisoğlu, avukat Ersan Barkın'ın müvekkili Sedat Peker ile hakkındaki suçlamalara dair görüştüğünü ve savunma hazırladığını iddia etti.







Mollaveisoğlu, TELE 1'de sunduğu "Anında Manşet" adlı programda, hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’la yaptığı görüşmeyi aktardı.







Peker’in Birleşik arap Emirlikleri ile Türkiye arasında bir "pazarlık unsuru" da olabileceğini söyleyen Mollaveisoğlu, Ersan Peker’in hakkındaki dosyalarla, iddialarla ilgili bir savunma hazırlığı yaptığını belirtti.





Mollaveisoğlu şunları söyledi:





“Avukatı Ersan Barkın, müvekkili ile Skype üzerinden bir görüşme yapmış. Peker’in hakkındaki dosyalarla, iddialarla ilgili bir savunma hazırlığı yaptığını söyledi. Sağlık durumunun iyi olduğunu ve bir gözaltı sürecinin kesinlikle olmadığını belirtti.





Avukatı Türkiye ile BAE arasında başlayan görüşmeler sonrasında dijital tecritinin devam ettiğini söylüyor. Peker bu nedenle video veya sosyal medya paylaşımı yapamıyor. Peker, 'Şu anda buna sadık kalmak zorundayım’ diyor."







