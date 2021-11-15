'Sedat Peker BAE'den ayrılabilir' iddiası

Independent Türkçe’den Nevzat Çiçek'in haberine göre, BAE kaynakları, bin Zayed’in sabah saatlerinde Türkiye’de olmasının beklendiğini bildirdi. Ankara’daki kaynaklar ise ziyaretin kesinleştiğini ancak programın gelecek haftaya sarkabileceğini (24 Kasım) belirtti.





Erdoğan’la telefonda görüşen bin Zayed’in çantasında ekonomi ve ikili ilişkiler başta olmak üzere birçok konu başlığı var. bin Zayed’in çantasındaki en önemli başlık olan ekonomi alanında BAE’nin İran üzerinden geçen koridor ile Türkiye'ye ticaret yolu açması olacak.





"PEKER AYRILABİLİR" İDDİASI





Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersof, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden ayrılabileceğinin konuşulduğunu aktardı.





Ersoy, paylaşımında, "Yarın Ankara’nın çok önemli misafirleri var gibi. Bin Zayed‘in Türkiye’ye geleceği ve Peker’in de BAE’den ayrılabileceği konuşuluyor" ifadelerini kullandı.





Peker, 12 Kasım'da yaptığı bir paylaşımda "Bazı dostlarım beni arayıp bugün ya da yarın seni tamamen bitirmeye yönelik operasyonlar yapacaklar dedi. Kendisine gülüp teşekkür ettim. Bitti denilen hikaye her zaman yeniden başlar" demişti.