Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker BAE'den ayrılıyor mu? /12 Aralık 2021 22:10

Sedat Peker BAE'den ayrılıyor mu?

Gazeteci Nevzat Çiçek Sedat Peker'e ilişkin iddialarda bulundu. "Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum" diyen Çiçek, "Nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor" iddiasında bulundu.

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sol.org.tr'de yer alan habere göre Sedat Peker'in BAE'den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

Gazeteci Nevzat Çiçek, KRT TV'de katıldığı 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programında Sedat Peker'e ilişkin iddialarda bulundu.

"BAE, Sedat Peker'in Dubai'de olmasından memnun değil. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum" diyen Çiçek, "Nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor" iddiasında bulundu.
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