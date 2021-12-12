Sedat Peker BAE'den ayrılıyor mu?

Sedat Peker'in BAE'den ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.Gazeteci Nevzat Çiçek, KRT TV'de katıldığı 'Semra Topçu ile Haftanın Panoraması' programında Sedat Peker'e ilişkin iddialarda bulundu."BAE, Sedat Peker'in Dubai'de olmasından memnun değil. Benim edindiğim izlenim, Peker'in kontrol altında tutulduğu, önümüzdeki süreçlerde Peker'in Dubai'den çıkma olasılığını ben çok yüksek görüyorum" diyen Çiçek, "Nereye gider bilmiyorum ama bazı ada ülkelerinin isimleri zikrediliyor" iddiasında bulundu.